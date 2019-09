Vicente Nogueira é o novo secretário de Educação do Amazonas

Vicente já foi titular da Seduc e da Semed nas gestões, respectivamente, de Eduardo Braga e Amazonino Mendes. | Foto: Reprodução

“É alguém qualificado para a função. Alguém em quem confio”, declarou o governador do Amazonas, Wilson Lima, após anunciar o professor Vicente Nogueira como novo secretário de Educação do Amazonas. A divulgação foi realizada durante a abertura da Semana da Pátria e do Amazonas 2019 nesta segunda-feira (2), na Orla da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Vicente Nogueira , ex-reitor do Centro Universitário do Norte (Uninorte), já exerceu o cargo na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc) e na Secretaria Municipal de Educação (Semed), durante as gestões de Eduardo Braga (MDB) e Amazonino Mendes (PDT), respectivamente.

Governador Wilson Lima abre a Semana da Pátria na Ponta Negra | Foto: Lucas Silva

Wilson Lima ressaltou, ainda, que a escolha do novo titular se deu por conta de Vicente já possuir experiência no cargo. “É alguém muito preparado para administrar a Educação, no Estado, principalmente no processo em que nos encontramos. Precisamos tomar algumas decisões sobre alguns problemas como o transporte escolar, por exemplo", declarou Wilson.

O secretário de Educação em exercício permanecerá no cargo até a próxima segunda-feira (9) | Foto: Lucas Silva