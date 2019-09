Amazonino deve sair do PDT para se filiar ao Cidadania

Saída de Amazonino do PDT não foi formalizada | Foto: Divulgação

Manaus - A quase um ano da próxima eleição municipal, rumores apontam para a saída do ex-governador Amazonino Mendes do PDT para ingressar no Cidadania (antigo PPS). O vice-presidente da sigla, Stones Machado, informa que saída dele ainda não foi formalizada por meio de carta, mas garante que não há mais clima para o pedetista na legenda, por conta de inconsistências de ideias com o presidente da legenda, o professor universitário Hissa Abrahão.

Stones, amigo e responsável pela filiação de Amazonino no PDT revela que desejava que Amazonino permanecesse na legenda. “Quando Hissa queria expulsá-lo eu o defendi nacionalmente perante a legenda. Hoje está insustentável, Amazonino precisa de segurança, não pode ficar o tempo todo se defendendo”, explica. Ele explica que se Amazonino tivesse um mandato seria mais complicado enfrentar esta mudança partidária.

Essa não é primeira mudança partidária que se aproxima com a chegada no ano próximo ano eleitoral. Em maio, David Almeida deixou o PSB para integrar o Avante.

Com David Almeida ou José Ricardo

Até julho deste ano, o ex-governador interino David Almeida (Avante) largava na frente, quando o assunto era pesquisa eleição com prospecção para a próxima eleição. No entanto, novas pesquisas apontam Amazonino como o preferido para o cargo de prefeito. No entanto, em caso de segundo turno, ele perderia para David e José Ricardo (PT) e só venceria caso disputasse a preferência do eleitorado com o senador Eduardo Braga (MDB).

Pesquisa

A última pesquisa realizada pelo Imarketing e divulgada no último dia 20 de agosto, mostra David liderando a intenção de voto com 16,4% da preferência do eleitorado e tecnicamente empatado com Amazonino Mendes (PDT), que aparece com possui 15,8%.

José Ricardo (PT), que aparecia como segundo na pesquisa anterior, está em terceiro com 12,3%. Levantamento realizado entre os dias 12 e 14 deste mês, entrevistou mil pessoas de todas as zonas de Manaus.

Quem também apareceu nesta última pesquisa foi o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), em quarto lugar com 7,6% e a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio (PSDB), com 5%.

A lista conta ainda apresentava nomes como Capitão Alberto Neto (PSL), 4,8%; Marcos Rotta (Sem Partido), 4,4%; Hissa Abrahão (PDT), 3,5%; Alfredo Nascimento (PL), 3,3%; Chico Preto (PMN), 2,2%, Coronel Menezes, 1%. Eron Bezerra (PCdoB) e Felipe Souza (PHS) aparecem com menos de 1%.

Cerca de 20% dos entrevistados afirmaram não votar em nenhum dos citados, enquanto o não sabem dizer chegou aos 2,5%.