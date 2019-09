Dia da Amazônia: o Manifesto das Cidades Amazônicas

Promovido pela Prefeitura de Manaus , com apoio da Fundação Konrad Adenauer e ICLEI América do Sul, o Fórum trouxe a Manaus prefeitos e secretários municipais de cidades dos nove estados da Amazônia Legal, além de representantes de instituições nacionais e internacionais. Os debates resultarão na redação do “Manifesto das Cidades Amazônicas”, antecipando as medidas para a preservação da Amazônia e para o desenvolvimento sustentável, que também nortearão a 25ª Conferência Mundial do Clima, a COP 25, em Santiago do Chile, em dezembro deste ano.



Floresta em pé

Para o prefeito Artur Virgílio – que fez palestra sobre “Desenvolvimento nas Cidades Amazônicas” –, o mundo sabe a importância de se manter a Amazônia em pé e os malefícios que uma exploração não sustentável pode trazer.

— Manaus vem para mostrar como é possível uma metrópole existir dentro da maior floresta tropical do mundo e, ainda assim, mantendo a floresta em pé –, disse ele.

Preservação e soberania

Bem a propósito, no Dia Internacional da Amazônia, o deputado federal Marcelo Ramos (PR-AM) faz uma advertência:

— É hora de lembrar o que nos une. Conjugar soberania nacional e conservação das florestas e de seus povos, numa ação firme de governança que promova o desenvolvimento sustentável da região.

Fogo cerrado

Durante o feriado, a força-tarefa estadual para combate às queimadas e desmatamento ilegal intensificou as ações no sul do Amazonas.

A ação ocorre de maneira integrada entre governo do Estado e Exército Brasileiro no âmbito das operações Curuquetê e Verde Brasil.

Olho nos incendiários

De acordo com o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira, o fortalecimento das atividades de fiscalização e combate na Semana da Pátria é uma das ações prioritárias para a força-tarefa.

— É algo já conhecido no sul do Amazonas esta prática de aumentar as queimadas no feriado, já que os órgãos ambientais costumavam cessar as atividades neste período –, observou.

Candidato zero

Para quem ainda não entendeu direito e ainda sonha que tem apoio do Jair Bolsonaro para as eleições municipais de 2020, aqui vai a frase do presidente colocando uma pá de cal no assunto.

— Não tem candidato. Zero!

Candidato Pinóquio

O presidente não aceita nem conversar sobre o assunto. E até se irrita:

— Essa precipitação nos atrapalha. Quem se lançou candidato a prefeito e diz que tem o meu apoio está mentindo –, disparou,

Quem manda é o PSL

No entanto, o capitão disse que ainda está bem resolvido com o atual partido, o PSL.

Aquele que o partido escolher, será o candidato dele.

Falha nossa

Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, usou o Instagram para sortear dois ingressos para a final da Copa do Brasil.

O problema é que ela fez isso antes de o Grêmio confirmar sua vaga para a decisão.

E agora, Portaluppi?

Como se sabe, o time gaúcho O time de Renato Gaúcho fez partida sofrível, perdeu por 2 a 0 no tempo normal e acabou derrotado pelo Athletico-PR nos pênaltis na noite desta quarta-feira (4).

Agora, restam ao Tricolor as disputas do Brasileirão e da semifinal da Libertadores contra o Flamengo.

Férias prolongadas

Tem muito brasileiro agoniado para retornar ao Brasill, é verdade.

Mas também tem neguinho que está adorando ficar “preso” mais um pouquinho por conta do furacão Dorian.

Furacão chegando

Devido à chegada do Furacão Dorian à Flórida, muitos voos de volta foram canelados.

A Gol é uma que cancelou uma série de voos com origem ou destino às cidades de Miami e Orlando.