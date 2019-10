Vídeo: Wilson Lima defende parcerias para desenvolver Amazônia

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, já está em Nova York, onde participa, neste domingo (22), às 15h, de reunião do Alto Nível do Secretariado da Plataforma Global sobre o 5º Aniversário da Declaração de Nova Iorque para Florestas, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em sua fala, defenderá parcerias internacionais para desenvolver a Amazônia, tema que também vai abordar nesta segunda-feira (23), em palestra na Columbia Univertsity.

Wilson Lima foi convidado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), agência de desenvolvimento global da ONU, para participar do evento da Declaração de Nova Iorque para Florestas, que integra a programação que antecede a reunião da Cúpula das Ações Climáticas de 2019 das Nações Unidas, marcada para amanhã.

Neste domingo, o governador do Amazonas, que também participa do evento da ONU na condição de presidente da reunião anual do Fórum Global dos Governadores para Climas e Florestas (GCF – sigla em inglês), é um dos palestrantes de painel com o tema “Ação Local: Ação subnacional para combater o desmatamento”. Na ocasião, ele vai expor evidências que demonstram a importância estratégica de parcerias para desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia.

Nesta manhã, Wilson Lima assiste a uma apresentação do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, sobre a Plataforma Produzir, Conservar e Incluir (PCI), iniciativa do Governo do Mato Grosso. Em seguida, almoça com governadores da Amazônia, membros da delegação dos Estados, para nivelamento das exposições no evento do Alto Nível do Secretariado da Plataforma Global sobre o 5º Aniversário da Declaração de Nova Iorque para Florestas.

Participam do almoço, além de Wilson Lima e Mauro Mendes, os governadores do Acre, Gladson Cameli, e do Amapá, Waldez Goes, e o governador Luis Hidalgo Okimura, de Madre de Dios, no Peru. O evento da ONU contará com ministros e representantes de países que possuem áreas florestais, interessados pela Declaração de Florestas de Nova York, doadores bilaterais e multilaterais, instituições financeiras, cientistas líderes em pesquisas e veteranos de organizações e empresas ambientais.

Columbia Univertsity

Ainda em Nova Iorque, na segunda-feira (23/09), o governador Wilson Lima vai palestrar no Centro Lemann de Estudos sobre o Brasil (LCBS – sigla em inglês), da Columbia University, instituição considerada entre as 10 melhores dos Estados Unidos.

O LCBS tem como objetivo treinar futuros líderes em carreiras acadêmicas, gestão pública, terceiro setor e setor privado, e é vinculado à Escola de Relações Públicas e Internacionais, tendo já recebido líderes como ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Roussef.

Wilson Lima vai palestrar sobre o tema “Preservando a floresta, erradicando a pobreza”. “Nós vamos mostrar a importância estratégica das parcerias no desenvolvimento socioeconômico do estado do Amazonas. Primeiro eu tenho a palestra no evento que marca o 5º Aniversário da Declaração de Nova York sobre as Florestas, para o qual fui convidado pela ONU, por meio do PNUD, e depois temos essa segunda palestra, na Universidade de Columbia. Sem dúvida será muito bom para que todos conheçam nossa política de desenvolvimento sustentável e o que estamos buscando para o futuro do Amazonas”, disse o governador.

Museu de História Natural

Também em Nova York, na segunda-feira (23/09), Wilson Lima visita o Museu de História Natural, onde se reúne com o renomado pesquisador e biólogo americano Thomas Lovejoy, que passou mais de 50 anos estudando a Amazônia.

“O Amazonas tem vocação para ter um museu científico moderno e altamente tecnológico. O que temos pensado é como podemos construir alianças e parcerias para desenvolver um museu científico e de história natural que apoie nossa estratégia de desenvolvimento socioeconômico e ao mesmo tempo promova a conservação da Floresta Amazônica e essa visita será feita com esse objetivo”, explicou Wilson Lima.

