PMN aposta em Marcelo Amil como pré-candidato a prefeito de Manaus

Marcelo Amil é advogado especialista em direito eleitoral | Foto: Divulgação

Manaus - Durante solenidade de posse da nova Diretoria Executiva do Município de Manaus, na noite desta quinta-feira (26), o presidente do Partido da Mobilização Nacional (PMN) no Amazonas, o advogado Marcelo Amil, foi indicado como pré-candidato da sigla a prefeito de Manaus na eleição 2020.

Com a volta para a essência do seu viés político, o partido vê em Marcelo Amil a oportunidade de traçar novos rumos ao cenário político local.

"A vida inteira sempre enfrentei muitos desafios. Sempre os enfrentei de cabeça erguida e com serenidade. O Brasil vive um momento excepcional, que exige posturas excepcionais. Recebo com sobriedade a indicação dos meus colegas de partido e, a partir de hoje, me dedico exclusivamente a viabilizar uma chapa completa, com 62 candidatos a vereador, pois esse é um esteio fundamental para a viabilização de um projeto. Historicamente, Manaus sempre apostou em candidaturas com ideias diferentes e viáveis, e acredito que esse sentimento se mantém no manauara. Vou continuar estudando os problemas da cidade, apostando em soluções que entendo como viáveis. Manaus não pode se dissociar do momento histórico que o Brasil vive, sendo um dos bolsões de resistência a uma corrente, que acha que pensar em pobres é um pecado. Eu vou pensar numa Manaus para todos. Vou tratar os iguais como iguais, e os diferentes com as diferenças que lhe forem pecualiares", diz.

Ainda na solenidade, foram apresentados os novos integrantes do diretório municipal. Os empossados são Luiz Carlos Marques como presidente; Fredson Cumapa como vice-presente; Carlos Henrique Silva como secretário geral; César Dantas como vogal e Fabíola Silva como tesoureira.

O presidente do diretório,o sociólogo Luiz Carlos, destaca os desafios da Nova Diretoria.

"O grande desafio nesse momento é descobrir como poderemos resgatar a política, que está sendo descredibilizada. Isso é um fenômeno mundial e os partidos políticos estão no foco disso. Muitos deles mudaram o real sentido do que é fazer política para benefício próprio. Utilizando do poder para o favorecimento ilícito. O nosso objetivo é mudar isso, fazendo com que as pessoas voltem a acreditar no processo político. Nossa diretoria é composta por pessoas jovens, que vão chamar a população para o debate, com o objetivo de resgatar o sentimento real de democracia"

Perfil

Marcelo Amil é advogado especialista em direito eleitoral pela Escola Superior da Advocacia, e atual presidente do Partido de Mobilização Nacional (PMN), diretório Amazonas.

É casado, rionegrino e torcedor do Garantido. Tem uma história de engajamento social que vem desde os 17 anos. No Ensino Médio, ele liderou manifestações na escola Francisco Albuquerque que culminaram com a mudança do prédio onde funcionava a escola, garantindo assim qualidade estrutural para os alunos, professores e demais servidores da escola.

Foi eleito presidente do grêmio estudantil da escola e, posteriormente, eleito vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Manaus. Lá, ele liderou as manifestações que asseguraram o pagamento da meia passagem em dinheiro na catraca e a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, que vigora até hoje nos ônibus de Manaus.

Foi presidente da juventude do PPS no Amazonas e secretário nacional de comunicação da mesma entidade. Já foi secretário de liderança parlamentar na Assembleia Legislativa do Amazonas, pré-candidato a senador da república, pré-candidato a governador do Amazonas e candidato a deputado federal.

A trajetória política de Amil tem o objetivo de apresentar algo diferente do que temos visto recentemente na política.

*Com informações da assessoria