Vídeo: nova delegacia de crimes contra a mulher é inaugurada em Manaus

Governador do Amazonas Wilson Lima inaugura Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher na Zona Sul | Foto: Secom/divulgação

Manaus - A terceira Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) de Manaus, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul, foi inaugurada nesta quarta-feira (2), em Manaus, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

Instalada no complexo de segurança que também abriga a 1ª Seccional Sul, o 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), a unidade reforça a rede de proteção à mulher do Governo do Estado, que conta com outras duas delegacias especializadas nas zonas centro-sul e norte da capital.

" É um compromisso que nós assumimos e que estamos cumprindo. Na capital havia apenas uma Delegacia da Mulher e um anexo, que ficava no bairro Cidade de Deus. Hoje nós transformamos o anexo em uma delegacia e, aqui na zona sul, estamos entregando mais uma Delegacia da Mulher, entendendo que não é só trabalhar na repressão. Nós estamos trabalhando e fortalecendo instrumentos que amparem a mulher. " Wilson Lima, Governador do Amazonas

O governador também destacou a transversalidade de ações. “Há uma série de outras áreas que precisam ser melhoradas para que a mulher possa ter essa proteção integral. Nós estamos avançando muito. Tudo isso que a gente faz é uma sinalização do nosso comprometimento e também a certeza de que nós estamos no caminho certo”, afirmou o governador.



Mais denúncias

Wilson Lima destacou que uma quantidade maior de mulheres no Amazonas vem conseguindo quebrar o ciclo da violência e denunciar os agressores. “Em média, as mulheres levam de sete a 10 anos para denunciar porque, geralmente, essa violência parte de uma pessoa próxima, de um familiar, ou companheiro, ou ex-companheiro, então há ali um laço sentimental. Há, às vezes, uma dependência econômica”, afirmou.

O governador ressaltou que o aumento do número de denúncias demonstra que as mulheres estão se empoderando. “Elas estão criando essa coragem de fazer a denúncia, resultado da apresentação de instrumentos e de fortalecimento dessa estratégia do Governo de proteger a mulher”, avaliou.

A nova Delegacia da Mulher vai atender vítimas de crimes ocorridos nas zonas sul e oeste, das 8h às 17h | Foto: Secom/divulgação

Crimes contra a mulher no Amazonas

De janeiro a julho de 2019, foram registrados 68.331 crimes tendo mulheres como vítimas, segundo dados Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O número é 20% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 11.443 crimes de violência contra a mulher. Nos primeiros sete meses deste ano, os casos de violência doméstica chegaram a 15.199.

Atendimento

A nova Delegacia da Mulher vai atender vítimas de crimes ocorridos nas zonas sul e oeste, das 8h às 17h. Depois desse horário e nos finais de semana e feriados, o atendimento ocorrerá na sede da Delegacia da Mulher, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul, que atua com plantão de 24 horas.

“Os serviços que vão ser feitos aqui são os mesmos que são oferecidos nas outras unidades, que é o atendimento a essas vítimas, análise dos fatos, confecção de B.O., instauração de procedimentos, atendimento a essa mulher vítima e, caso ela precise de atendimento psicossocial, ela vai ser encaminhada aos profissionais da área”, pontuou a delega Ivone Azevedo.

Interior

No interior há Delegacias Especializadas de Polícia e Delegacias Interativas - voltadas ao atendimento de ocorrências relacionadas a mulheres, idosos e crianças – em dez municípios: Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé, Lábrea, Eirunepé, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Coari.

A rede especializada deve ser ampliada, com a instalação de unidades especializadas em municípios-pólo.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo