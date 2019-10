Deputado André Janones de MG visita Suframa para entender ZFM

De acordo com Janones, a missão na capital amazonense visa a conhecer mais profundamente a Zona Franca de Manaus e reunir argumentos técnicos que lhe permitam formar uma opinião embasada sobre os benefícios e os impactos ocasionados pelo modelo | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado federal André Janones (Avante-MG) cumpre agenda em Manaus para entender a importância da Zona Franca de Manaus (ZFM) para o Brasil.

Na manhã de ontem, ele reuniu-se com a equipe técnica da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), composta pelo chefe de gabinete, Luís Carvalho, e pelos coordenadores-gerais de Estudos Econômicos e Empresariais, Ana Maria Souza, de Comércio Exterior, Felipe Esteves, e de Acompanhamento de Projetos Industriais, Claudenir Lima.

A agenda do parlamentar na capital amazonense prossegue nesta sexta-feira (4) com visitas a empresas do Polo Industrial de Manaus, tais como Honda e Samsung.

Conhecer mais para argumentar melhor

De acordo com Janones, a missão na capital amazonense visa a conhecer mais profundamente a Zona Franca de Manaus e reunir argumentos técnicos que lhe permitam formar uma opinião embasada sobre os benefícios e os impactos ocasionados pelo modelo. “Militei na reforma da Previdência, onde busquei me informar bastante e ouvir lados diferentes. Agora estamos no momento da reforma tributária e, por conta disso, quero conhecer tecnicamente a Zona Franca de Manaus para formar minha opinião. Muito se fala sobre a Zona Franca, mas acho que conhecer de perto proporciona uma visão mais abrangente que irá, com certeza, trazer legitimidade ao meu posicionamento”, afirmou Janones.

Zona Franca de Manaus

Durante a audiência, os profissionais da Suframa realizaram uma extensão apresentação sobre a ZFM, detalhando todas as fases de evolução do modelo e discorrendo sobre seus temas mais discutidos na atualidade, tais como Processos Produtivos Básicos (PPBs), indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus (PIM), contribuições para a preservação ambiental da Amazônia, geração de emprego e renda em todo o território nacional e relação entre arrecadação tributária e renúncia fiscal.

Novas matrizes

Eles também comentaram sobre o esforço da atual gestão da Suframa de buscar a implementação novas matrizes de desenvolvimento focadas nas potencialidades regionais, entre as quais turismo, mineração, biodiversidade e setor primário.