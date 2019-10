Vídeo: Mário de Mello é eleito o novo presidente do TCE-AM

Assista ao pronunciamento do novo presidente do TCE-AM :





Manaus - O conselheiro Mário de Mello é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) . A votação aconteceu nesta terça-feira (15), na sede do órgão, localizado no bairro Aleixo, Zona Centro-sul de Manaus.

Na ocasião, Mário de Mello recebeu seis votos e venceu por unanimidade. O novo presidente vai substituir Yara Lins no próximo biênio, ou seja, no período de 2020 a 2021.

Durante a solenidade de posse, Mário de Mello agradeceu aos conselheiros pela manifestação de confiança. "A população pode esperar o respeito ao dinheiro público. Esse tribunal vai fiscalizar e ser pedagógico, mas acima de tudo, vai ser uma administração com muita força e vontade de acertar", frisou Mario de Mello.

No próximo biênio, Yara Lins vai ocupar a Escola de Contas. Ela frisou que deixa a presidência com a sensação de dever cumprido. "Eu fiz muitas coisas no tribunal, como o Data-Center, e houve a evolução dos processos antigos. E isso vai facilitar a vida do prestador de contas", frisou a Yara Lins.

Para a vice-presidência, o escolhido foi Júlio Cabral. Já o conselheiro Júlio Pinheiro será o novo corregedor; e o ouvidor será Érico Desterro.

Tribunal de Contas do Estado | Foto: Izaias Godinho

Sobre Mário de Mello

Nascido em Alagoas, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello, tem 60 anos, é casado com juíza Elza Vitória de Mello, tem oito filhos (um do coração) e seis netos.

Ele ingressou na Corte de Contas em setembro de 2015. Dois anos antes, em 2013, ele se tornou cidadão do Amazonas, por meio de título concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por seus serviços relevantes prestados ao Estado por quase três décadas em Brasília.

Antes de ser indicado para compor o colegiado da Corte de Contas, Mario de Mello era representante do Governo do Amazonas em Brasília, onde atuou, desde o ano de 1991, no relacionamento institucional do Amazonas junto ao Governo Federal, demais governos estaduais e Corpo diplomático.

Em sua trajetória como conselheiro do TCE-AM, Mario de Mello já ocupou o cargo de Ouvidor-geral, Presidente da 2ª Câmara e atualmente é vice-presidente do Tribunal. Idealizou o 1º Simpósio Nacional de Ouvidorias, evento que tem atraído centenas de autoridades para debater as melhorias e o aperfeiçoamento do sistema de ouvidorias.

Graduado em Gestão Pública pelo Centro Universitário Euro Americana (Unieuro), em Brasília, o conselheiro também possui especialização em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Aderg), além de ter participado do curso de Relações Públicas no Instituto Austríaco de Relações Internacionais de Strasbourg, na Áustria.

Antes de atuar na representação do Amazonas em Brasília, Mario de Mello foi vereador em Maceió (AL), entre 1983 e 1989 e secretário de Estado de Ação Social em Roraima, entre 1990 e 1991. O conselheiro tem mais de 40 anos de vida pública.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo