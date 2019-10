Aleam aprova incentivo a denúncias de discriminação em atendimentos

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou nesta terça-feira, (15) , o Projeto de Lei nº 225/2019, que visa incentivar a população a denunciar casos de discriminação ou de mau atendimento nas unidades de saúde à ouvidoria localizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde (Susam). O projeto, assinado pelo deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), seguirá para sanção do Executivo.

De acordo com o texto aprovado pelo plenário, todos os postos de atendimento deverão passar a exibir placas divulgando o telefone da ouvidoria (92 3643-6328), em local visível e em tamanho e forma legíveis. O material também deverá destacar que todo paciente do SUS tem direito a “tratamento digno, humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação”.

Para Ricardo Nicolau, a nova lei contribui para estimular uma maior participação social no sistema de saúde, aproximando usuários e gestores. Outro benefício apontado pelo parlamentar é a utilização dos dados recebidos via Ouvidoria na tomada de decisões internas, auxiliando os gestores dos hospitais públicos a identificar e solucionar possíveis problemas.

“Uma série de reclamações de usuários do Sistema Único de Saúde está comumente relacionada à frieza e ao descaso no atendimento, seja ele médico ou não”, diz a justificativa do projeto. “Um simples e acessível ato como afixação de placas pode transformar os postos de atendimento em ambientes mais humanizados, acolhedores e amenizados de qualquer discriminação”, complementa.

Atualmente, ao menos 23 unidades de saúde sob gestão da Susam em Manaus possuem ouvidorias próprias.

*Com informações da assessoria