Vídeo: Ministro Luiz Fux receberá título de Cidadão do Amazonas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux receberá, na sexta-feira (18), o título de Cidadão do Amazonas concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A solenidade que é de propositura do presidente da Casa, Josué Neto, acontecerá às 10h no Plenário Ruy Araújo.

De acordo com o Projeto de Lei (PL) que concedeu a honraria, Fux realizou relevantes serviços ao Estado, como magistrado na ciência do Direito brasileiro. O ministro é reconhecido ainda, por sua relação com o esporte, mais precisamente com o Jiu-jítsu, no qual teve como professor o mestre Osvaldo Alves, amazonense reconhecido mundialmente.

“O ministro tem serviços importantes na área do direito, já palestrou diversas vezes em Universidades, é uma pessoa muito importante para o país, para nós amazonenses e para a Zona Franca de Manaus (ZFM)”, destacou.

Palestra

Luiz Fux também realizará palestra com o tema: Análise Econômica do Direito. As inscrições estão abertas e disponíveis neste link , sendo gratuitas. Estudantes receberão certificado de horas complementares.

O evento acontecerá no auditório Belarmino Lins, localizado na Assembleia Legislativa do Amazonas, Avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 3.950, Parque 10 de Novembro.

Biografia

Luiz Fux é natural do Rio de Janeiro. É graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), exerceu a advocacia privada e foi aprovado em primeiro lugar em concurso para Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 1982, prestou concurso para a carreira da Magistratura, também no Rio de Janeiro, sendo aprovado em 1º lugar. Fux foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de 1997 a 2001. Em 10 de fevereiro de 2011 foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal. Já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, atualmente, é vice-presidente do STF.

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo