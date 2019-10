X-Caboquinho pode virar patrimônio cultural de Manaus

Manaus- Os vereadores de Manaus aprovaram, na sessão des terça-feira (15), o Projeto de Lei nº 202/2019, apresentado pelo vereador Isaac Tayah (DC), que torna o sanduíche amazônico

X-Caboquinho , patrimônio cultural e imaterial da cidade de Manaus. Preparado com pão francês, queijo coalho, banana pacovã frita e tucumã, fruta nativa da região, é um dos sanduíches mais consumidos pelos manauaras. De acordo com o autor do projeto, a finalidade do PL é proteger o sanduíche, sensação entre os manauaras, e que faz sucesso também entre os turistas que visitam a capital amazonense.

“É um alimento sem igual e essencialmente manauara, que, por ser preparado com tucumã, fruto exótico, nativo da nossa terra ganhou o sugestivo apelido de X-Caboquinho", afirma Isaac Tayah. Em recente pesquisa realizada pelo site de viagens TripAdvisor.com , que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo, o X-Caboquinho foi considerado excelente por 86% dos turistas que experimentaram o sanduíche,durante visita à Manaus. Segundo os especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (Embrapa), o tucumã da Amazônia, principal ingrediente do X-Caboquinho, é único. Em outros estados,ele muda de cor e até de sabor, e muitas vezes nem chega a ser usado como iguaria, mas em Manaus é um verdadeiro sucesso. Em 2004, o Acarajé, bolinho típico da culinária baiana, se tornou patrimônio cultural do Brasil. A decisão partiu pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).Depois de aprovado pelos vereadores, o PL de Isaac Tayah, seguiu para sanção do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB).

*Com informações da assessoria