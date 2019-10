Damares participa da 5ª Conferência Parlamentar Evangélica, em Manaus

A discussão tem como objetivo animar a representatividade e prestar contas | Foto: Reprodução

Manaus- A 5ª Conferência para agentes públicos e políticos cristãos da frente parlamentar evangélica no congresso nacional acontece neste sábado (19), às 8h, no Auditório Ana Lúcia Câmara, Faculdade Boas Novas, localizada na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

O evento tem como tema: O novo Brasil na perspectiva cristã, e contará com seis nomes importantes no cenário político cristão do Brasil. A organização do evento espera que 3 mil pessoas participem do evento.

Nesta edição participará o Ministro da educação Abraham Weintraub, o presidente da frente parlamentar evangélica no congresso nacional Deputado Silas Câmara, a Ministra da mulher, família e direitos humanos Damares Regina, o juiz federal do Rio de Janeiro Dr. William Douglas, o presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, Samuel Câmara e o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas (IEADAM) Jonatas Câmara.

