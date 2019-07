Lula pode ser solto? STF julga nesta terça pedido de liberdade

Um dia após a divulgação de mensagens trocadas entre o então juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e integrantes da força-tarefa da Lava Jato, com suspeitas de quebra de equidistância entre acusação e defesa, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta terça-feira (11), um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sair da prisão.



O recurso de Lula, que questiona decisão monocrática do ministro Felix Fischer do STJ, começou a ser discutido em abril no plenário virtual do STF, mas um pedido do ministro Gilmar Mendes interrompeu o julgamento. Agora, o processo será discutido presencialmente pelos ministros. Integrantes do Supremo ouvidos reservadamente pela reportagem do Estadão acreditam que a sessão pode servir para ministros “darem recados” a Moro e à força-tarefa. Ainda está pendente de julgamento na Corte outro recurso da defesa de Lula que pede anulação do processo por considerar Moro suspeito.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Bolsonaro conversará com Moro sobre vazamentos da Lava Jato