Gustavo Montezano assume o BNDES

O economista Gustavo Montezano é o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Montezano já ocupava um cargo no governo, justamente como Secretário Especial Adjunto de Salim Mattar, que controla a Secretaria especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia e era um dos nomes mais cotados para assumir o posto antes ocupado por Joaquim Levy.

A confirmação aconteceu nesta segunda-feira (17), após Bolsonaro se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto, por duas vezes, pela manhã e no meio da tarde. O encontro da manhã não estava na agenda oficial do presidente e do ministro.

Ele é mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças do Ibmec-RJ e graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME-RJ) e foi sócio-diretor do BTG Pactual, ficando responsável pela área de crédito corporativo e estruturado. A informação foi confirmada pela líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann.

Montezano era secretário especial adjunto, do Ministério da Economia.

Demissão de Joaquim Levy

Neste domingo (16), Levy emitiu uma nota oficial sobre o seu pedido de desligamento. Agradeceu a confiança dada a ele pelo ministro Paulo Guedes e também aos funcionários do BNDES, e disse que espera que o governo consiga aprovar as reformas necessárias para o desenvolvimento do país. Na nota, em nenhum momento Levy cita o nome do presidente Jair Bolsonaro.

A relação com Bolsonaro vinha se desgastando há algum tempo. Primeiro porque Levy estava resistente na devolução de recursos emprestados pelo Tesouro Nacional ao banco nos governos do PT, a tal caixa-preta que tinha que ser aberta a pedido do atual presidente da República não foi feita a contento.

