Irmãos Bolsonaro rebatem Jean Wyllys: 'Está soltando a franga hoje'

Após a série de postagens nas redes sociais do ex-deputado Jean Wyllys, que insinuou que o vereador Carlos Bolsonaro (PSL) seria homossexual, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) saiu em defesa do irmão. Os dois filhos do presidente fizeram piadas sobre o ex-parlamentar no Twitter.

Jean Wyllys comentou os boatos que viralizaram na rede social no último domingo (17), que ficaram conhecidos como "Show do Pavão" . Uma conta anônima contou uma história envolvendo o ex-deputado, o jornalista Glenn Greenwald e seu companheiro, o deputado David Miranda (PSOL-RJ).

Ontem, Wyllys afirmou que "os ataques perpenetrados pelas milícias bolsonaristas virtuais" seriam de autoria de Carlos Bolsonaro . "O filho do presidente, que é bicha presa no armário devido à vergonha de sua homossexualidade e, por isso mesmo, homofóbico, ressentido e mau tem verdadeira obsessão por mim. Aliás, o pai também", escreveu.

"O filho do presidente teve todas as chances e meios de enfrentar a homofobia do pai e ser uma bicha como eu sou orgulhosa de mim, inteligente, ativista e honrada, disposta a lutar por justiça social mas optou por ser essa vergonhosa fábrica de fake news homofóbicas", completou o ex-deputado, em outra mensagem.

Na noite de ontem, Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do irmão e escreveu: "Acho que alguém aí quer chamar mais atenção do que o pavão e está soltando a franga hoje!".

Algumas horas depois, Carlos publicou uma foto de um veado e um pavão. Os seguidores logo associaram a imagem a Jean Wyllys , o que virou motivo de piadas homofóbicas na rede social. "Estamos em missão secreta!", respondeu o vereador a um apoiador. Um usuário também xingou Carlos, que provocou: "Não adianta insistir! Não jogo no seu time! Boa sorte e seja forte!".

Leia mais:

