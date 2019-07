Moro fala na CCJ do Senado sobre supostas conversas com Dallagnol

| Autor: TV Senado

O ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, participa nesta quarta-feira (19), de forma voluntária de sessão da Constituição de Comissão, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado onde deve prestar satisfação sobre as supostas mensagenstrocadas com procuradores da Lava Jato quando ainda era juiz em Curitiba. O material foi revelado pelo site The Intercept Brasil.

A comissão é composta por 54 senadores - 27 titulares e 27 suplentes. A tendência é que a oposição tente politizar o debate, enquanto aliados do governo e do ministro devem focar no debate jurídico, disseram senadores ouvidos pelo Estado.

Ontem, o site divulgou novos trechos das supostas conversas. Nelas, de acordo com o The Intercept Brasil, o então juiz da Lava Jato questiona o procurador sobre uma investigação envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A força-tarefa da Lava Jato vê 'exploração sensacionalista'.

