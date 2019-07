Ex-mulher de Bolsonaro assumirá cargo na Alerj

A ex-vereadora Rogéria Nantes Braga Bolsonaro, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e mãe do trio Flávio, Carlos e Eduardo, do mesmo partido, assumirá um cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

De acordo com o deputado estadual Anderson Moraes (PSL), Rogéria será sua nova assessora parlamentar. "Eu a convidei para ser chefe do meu gabinete, mas ela não aceitou", afirma Moraes.

A ex-vereadora terá o cargo o CCDAL-4, que tem salário bruto entre R$ 7.326,64."Rogéria teve uma grande atuação política com dois mandatos. Me sinto honrado por ela ter aceitado. Eu precisava de alguém como ela no meu gabinete", diz Anderson Moraes. "Eu já vinha com esse convite há pelo menos dois meses", completou o parlamentar.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Não sou um ditador, sou democrata', diz Jair Bolsonaro