Bolsonaro vira meme após se comparar com rainha da Inglaterra

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) fez, no sábado (22), uma crítica ao Congresso que intrigou internautas. Ao comentar o projeto da Câmara que transfere o poder de fazer indicações a agências reguladoras aos deputados, o presidente disse que os parlamentares querem deixá-lo como a "rainha da Inglaterra" , que reina, mas não governa.

"Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Este é o caminho certo?", reclamou Bolsonaro . "Se isso aí se transformar em lei, todas as agências serão indicadas por parlamentares. Imagina qual o critério que vão adotar. Acho que eu não preciso complementar", completou.

Nas redes sociais, a bronca do presidente com os congressistas foi levada ao pé da letra e muitos internautas fizeram memes e montagens no Photoshop para transformar Bolsonaro na Rainha Elizabeth II.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) foi um dos que não deixaram a declaração do presidente passar em branco. Ao publicar em sua conta pessoal no Twitter uma foto do capitão da reserva do Exército equilibrando uma garrafa, o parlamentar do PSOL escreveu: "Bolsonaro diz que o Congresso quer transformá-lo em uma rainha da Inglaterra. Não estaria mais para bobo da corte?".

O projeto que levou o presidente a reclamar do Congresso institui o novo marco das agências reguladoras. Apesar das críticas de Bolsonaro , o texto foi defendido, no ano passado, pelo atual secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, o número 2 da pasta comandada pelo ministro Paulo Guedes.

Ex-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Marcelo Guaranys defendeu que a proposta efetiva a autonomia das instituições ao mesmo tempo em que fortalece a governança e o controle social, estabelecendo ainda "padrões elevados de transparência".

