Trump diz que Bolsonaro é um ‘homem especial’ e ‘amado pelo Brasil’

Nesta-sexta feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rasgou elogios ao presidente Jair Bolsonaro durante encontro bilateral no G-20, realizado em Osaka, no Japão.

“É um homem muito especial, está indo muito bem, é amado pelo povo do Brasil”, disse Trump. Parece irônico, mas o comentário foi feito um dia depois de o Ibope registrar que 32% dos brasileiros desaprovam o governo. Essa é a maior taxa de rejeição desde que o governo Bolsonaro começou.

O norte-americano voltou a prometer que irá visitar o Brasil, sem citar datas, e disse que os dois países estão mais próximos do que nunca, segundo o Broadcast Político.

Trump disse ainda que o Brasil tem ativos que “alguns países nem conseguem imaginar” e que é um “tremendo país”. “Estamos falando sobre comércio, estamos comercializando muito, mais que antes. E temos muito o que discutir”, disse o americano.

Já Bolsonaro voltou a dizer que apoia a reeleição de Trump em 2020 e afirmou que é um grande admirador do presidente americano. “O que nós temos no Brasil é coisa que o mundo não tem. Nós estamos à disposição para conversar com o Trump e para fazer parcerias e desenvolver o nosso país”, disse Bolsonaro.

Leia mais:

