Pena para sequestro de criança e adolescente pode aumentar até 20 anos

Visando aumentar a pena do crime de sequestro e cárcere privado praticado contra criança ou adolescente, o Projeto de Lei 3090/19 altera o Decreto-Lei 2.848/40, do Código Penal. Pelo texto, o crime será punido com reclusão de 5 a 20 anos.



A lei vigente pune, com reclusão de um ano a três anos, quem privar alguém de liberdade por meio de sequestro ou cárcere privado. Essa pena pode chegar a cinco anos se o crime for praticado contra parentes ou se durar mais de 15 dias, entre outras situações.

Para Soares, esses criminosos devem ter punição severa para ter certeza de que o Estado atua de maneira firme na persecução criminal | Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Autor do projeto, o deputado David Soares (DEM-SP) argumenta que os comportamentos verificados nesse tipo de conduta demonstram grave ofensa à integridade física e psicológica da vítima. “Leva tempo para que essas crianças e adolescentes voltem ao normal, isto é, se um dia tais condições poderão ser restauradas”, disse.

Tramitação

O projeto será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para o Plenário.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Sequestro e morte são registrados em ramal de Iranduba