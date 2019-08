Bolsonaro chama coronel Brilhante Ustra de 'herói nacional'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, (8), que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOI-Codi durante a ditadura militar é o primeiro “herói nacional”. A fala do presidente se deu enquanto saía do Palácio da Alvorada, quando questionado por jornalistas sobre o tema, segundo o G1.

Ustra morreu em 2015, aos 83 anos. Às 12h desta 5ª, Bolsonaro se encontrará com Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra, viúva do coronel, no Palácio do Planalto.

De acordo com relatório elaborado pela Comissão Nacional da Verdade, ao menos 45 mortes e desaparecimentos forçados foram registrados durante o período em que o coronel esteve à frente do DOI-Codi.