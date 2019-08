Livro sobre motivos para confiar em Bolsonaro tem páginas em branco

O livro "Por Que Bolsonaro Merece Respeito, Confiança & Dignidade?" possui 189 avaliações no site da Amazon. Mas o escritor, Willyam Thums, avisa logo na descrição que se trata de um "livro-sátira".

"Este livro responde à pergunta que não quer calar o Brasil. Em meio ao turbulento momento em que vive nosso país, somente este livro pode te dar a resposta mais sincera sobre o Presidente Jair Bolsonaro . ATENÇÃO: (Livro Sátira) Este livro possui apenas 2 páginas escritas e 188 páginas em branco", diz sua sinopse no site.

A obra não está mais disponível, mas estava sendo vendida a R$ 39,90. A maioria dos comentários embarcou na sátira do autor e deu cinco estrelas para o livro. "Excelente análise, recomendo!", escreveu um usuário.

"É um livro profundo e amplo. O autor adentra com primor impar nos elementos da personalidade, habilidade e inteligência do líder máximo da nação. Por meio de seus escritos, o autor brilhantemente consegue traduzir o nível cognitivo e a habilidade política de nosso presidente. Deve ser candidato ao prêmio Jabuti. Livro do Ano!", escreveu outro.

Um terceiro, sugeriu: "Acho que o prefácio da próxima edição poderia ser escrito pelo Olavo de Carvalho e a orelha pelo Alexandre Frota".

Apenas um usuário, no entanto, dá a pior avaliação possível para o livro. É o único que consta como "compra verificada" no site da Amazon. "Livro de 190 páginas com apenas 2 páginas de texto e o resto em branco. Ironia política do autor, usando e enganando o leitor. Foi adquirido para pesquisa de doutorado onde, ao contrário desse autor, se busca ver os dois lados, mesmo não sendo apoiador de Bolsonaro. Não compre", escreveu.