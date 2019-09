Privatizações começam com Correios, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (21), que as privatizações anunciadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, começarão pelos Correios e fazem parte do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). Para Bolsonaro, o processo de privatização deve ser "bastante longo" por depender do aval do Parlamento.



"A lista do Programa de Parcerias de Investimentos para o processo de privatização começa pelos Correios, o resto não lembro de cabeça", afirmou Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.

Indagado por jornalistas se considera que a privatização poderia ocorrer este ano, Bolsonaro respondeu que "a privatização dos Correios passa pelo Congresso". "É um processo bastante longo", avaliou. Na terça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo deve anunciar nesta quarta a privatização de 17 empresas.

"E nós achamos que vamos surpreender. Tem gente grande aí que acha que não será privatizado e vai entrar na faca", disse o ministro, que afirmou em seguida que "ano que vem tem mais". "Nós vamos seguir (com as privatizações), é um tempo bom, vai dando certo.

Achamos que quatro anos é um tempo bom, faltam três anos e meio, dá tempo ainda", disse o ministro. "Essa fusão da Embraer com a Boeing é um negócio extraordinário. Se conseguirmos fazer mais duas ou três grandes fusões de grandes empresas brasileiras."