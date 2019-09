Trump diz que EUA estão à disposição para ajudar Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , se manifestou publicamente sobre a questão das queimadas na Amazônia. Ele escreveu, em seu Twitter, que conversou com o presidente Jair Bolsonaro e que os EUA estão "prontos para ajudar" com os incêndios.



"Acabei de conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Nossas perspectivas comerciais futuras são muito empolgantes e nossa relação está forte, talvez mais forte do que nunca. Falei para ele que, se os Estados Unidos puderem ajudar com os incêndios da Floresta Amazônica, estamos prontos para ajudar!", escreveu Trump.

Também através do Twitter, Bolsonaro confirmou a conversa e o "desejo mútuo de lançar uma grande negociação comercial em breve".

Após a troca de tweets com o líder norte-americano, Bolsonaro reafirmou a necessidade do respeito à "soberania dos países".