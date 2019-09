Ministro do Meio Ambiente é internado no Hospital das Forças Armadas

Na madrugada desta quarta-feira (28), o ministro do Meio Ambiente , Ricardo Salles, de 44 anos, foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.

Salles deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém seu estado de saúde ainda não foi divulgado. Segundo o G1, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro "não está na pilha de nervos" ao ser questionado sobre a internação.

"O ministro de onde? Não tô sabendo. Ele tá bastante jovem, sei que isso não tem idade, tá... Mas ele não tá na pilha de nervos nessa situação, tá muito bem, estamos conversando, é uma pessoa excepcional... Um ministro exemplar", disse.

O ministro estava previsto para participar, às 9h, desta quarta-feira, da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras no Gabinete do Comandante da Marinha, em Brasília, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.