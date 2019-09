Luiz Castro diz que deixou Seduc-AM devido problemas de saúde

Manaus - O ex-deputado estadual, Luiz Castro (Rede), disse que pediu exoneração da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM) por questões de saúde e acrescentou que não está envolvido em possíveis irregularidades em contratos com a secretaria e a empresa Dantas Transportes e Licitações.

Em live, transmitida na página do Governo do Amazonas no Facebook, nesta quarta-feira (28), Luiz Castro disse que deseja que o Ministério Público de Contas do Estado (MPC-AM) dê continuidade às investigações.

Conforme Luiz Castro, desde o início da gestão, realizou poucas dispensas de licitação de emergência para possibilitar o transporte de alunos do interior e das comunidades rurais do Estado para a capital.

No entanto, o ex-secretário afirma que se tornou alvo preferencial de ataques e difamações de opositores. Ele acrescenta que encontrou a secretaria desorganizada , pois em 2 anos passou por cinco gestões.

“Fomos alvos de ataques por contrariar interesses daqueles que não querem que o Amazonas mude. Por conta disso fui afetado pessoalmente, pois a minha saúde já está debilitada tendo em vista o infarto que tive no ano passado. Estou com arritmia cardíaca e me sinto debilitado”, frisou Castro.

No dia 19 de fevereiro, a Seduc-AM dispensou licitação para contratar a empresa Dantas Transporte e Instalações Ltda no valor de R$ 46,6 milhões para prestar serviços de transporte escolar pelo período de 180 dias.

Em abril, a Seduc-AM instaurou um processo administrativo para investigar o contrato, sob a recomendação do MPC-AM. O pedido foi emitido em março de 2019, após o Ministério de Contas receber denúncias de que o contrato com a Dantas Transportes apresentava irregularidades, como veículos inadequados, insegurança e condutores inabilitados.

Previamente, em fevereiro, o MPC já tinha obtido Medida Cautelar em Representação contra a Seduc-AM, devido a possíveis irregularidades com relação à merenda escolar.

Luiz Castro afirmou que deseja que as investigações continuem e salientou que não foi conivente com as irregularidades. “Em nenhum momento eu coadunei ou apoiei ou fui omisso em irregularidades na área de transporte ou em qualquer outra seara administrativa da Seduc. Eu não vou me defender, pois não preciso me defender. Eu apenas quero que a verdade aflore”, concluiu.



Assista o pronunciamento: