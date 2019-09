Bolsonaro passará por nova cirurgia na próxima semana

O presidente comentou sobre o assunto nas redes sociais | Foto: Agência Brasil

Manaus- O presidente Jair Bolsonaro (PSL) passará por nova cirurgia no próximo fim de semana em São Paulo. A informação é do médico Antônio Luiz Macedo, mesmo cirurgião que operou o presidente após o atentado sofrido no mês de setembro do ano passado, quando foi esfaqueado em Juiz de Fora, em campanha eleitoral.

De acordo com informações do médico, o motivo da cirurgia é o aparecimento de uma hérnia na incisão cirúrgica. Sobre a consulta que teve com os médicos, Jair Bolsonaro comentou nas redes sociais que terá pelo menos 10 dias de férias com os doutores. "Agora em São Paulo com os Drs. Macedo e Leandro. Pelo que tudo indica, curtirei uns 10 dias de férias com eles novamente. Bom dia a todos.", escreveu Jair na sua rede social.

O procedimento

A cirurgia para a retirada de hérnia abdominal é feita com anestesia local ou raquidiana, em que o paciente recebe uma dose única de remédios. Pode ser feita com abdômen aberto ou por videolaparoscopia (técnica invasiva feita com auxílio de uma endocâmera no abdômen) num procedimento que dura em média uma hora.