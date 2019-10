A empresários alemães, Mourão reafirma compromisso com Amazônia

O presidente em exercício, Hamilton Mourão , reafirmou nesta segunda-feira, (16), o compromisso do governo brasileiro com a preservação da Amazônia. Durante participação na abertura do 37º Encontro Empresarial Brasil-Alemanha (EEBA), em Natal (RN), Mourão disse que o resgate da economia é prioritário e que é responsabilidade de todos os brasileiros proteger e preservar as florestas.

“Estamos na era da economia do conhecimento, a economia 4.0. E aqui destaco, mais uma vez, que a nossa agricultura é 4.0, extremamente desenvolvida. E cada um dos nossos produtores rurais tem consciência perfeita que a preservação do solo é fundamental para o progresso e também para a preservação da vida na terra”, disse a empresários brasileiros e alemães.

A Alemanha é um dos países doadores do Fundo Amazônia, projeto de cooperação internacional para preservação da floresta, ao lado da Noruega, mas interrompeu o repasse de recursos em agosto após a divulgação das taxas de desmatamento na região.

Governadores dos estados da Amazônia Legal e o setor produtivo temem sanções a produtos brasileiros por causa da imagem do país na questão ambiental.

O EEBA será realizado até terça-feira, (17), e é organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias Alemãs (BDI), com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern). O evento anual tem o objetivo de fortalecer as relações bilaterais e aprofundar a parceria estratégica entre os dois países.

Ambiente global

Para o presidente em exercício, governo, empresas e sociedade precisam estar em constante interação e coordenação para sobreviver no ambiente global complexo, instável e competitivo.

“O Brasil está emergindo de uma crise econômica, política e psicossocial. A economia brasileira não está em sintonia com seu tempo, as instituições públicas ainda estão distantes dos anseios e necessidades da população”, disse.

“A América do Sul, nosso contexto regional, apresenta ainda vulnerabilidades, a dependência da exportação de produtos primários e a defasagem tecnológica convivem com a instabilidade dos nossos governos” afirmou.

Mourão destacou o compromisso do governo de restabelecer a confiança no país e nas instituições, por meio de reformas estruturantes, como da Previdência, tributária e o pacote anticrime, da abertura comercial, privatizações, desvinculação do orçamento e modernização do Estado. E, para ele, a reinserção internacional do Brasil é “fundamental para a próxima etapa do processo de desenvolvimento”.

A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China, dos Estados Unidos e da Argentina. A participação da potência europeia na corrente de comércio do Brasil em 2018 foi de 3,75%.

Mais de 54% dos produtos brasileiros exportados para a Alemanha são industrializados, incluindo máquinas mecânicas, automóveis, máquinas elétricas e produtos farmacêuticos. Em relação às importações, 99% das mercadorias que o Brasil compra do país europeu são bens industriais.

Agenda

Antes do evento, Mourão foi recebido pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, para conhecer os projetos do estado na área da segurança pública.

Ainda em Natal, o presidente em exercício também deve visitar o Monumento aos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e o Instituto Santos Dumont.