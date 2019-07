'Carta de Manaus' é entregue a Sérgio Moro

Manaus- A Carta de Manaus, documento elaborado no III Seminário Internacional de Segurança (SISAM), evento realizado pela Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas (Adepol-AM), foi entregue para o Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, durante encontro em Manaus, nesta segunda-feira (10), com secretários de Administração Penitenciária de todo o país.

O magistrado afirmou ler com atenção o documento e prometeu dar repostas em breve. O evento foi realizado nos dias 22, 23 e 24 deste mês, no Teatro Século, Ponta Negra, com quase 1 mil participantes inscritos.



A entrega da Carta de Manaus foi realizada em uma sala reservada, pelo Governador do Estado, Wilson Lima, na presença do vice, Carlos Almeida, e do secretário da Seap do Amazonas, o tenente-coronel Marcus Vinícius de Oliveira. O documento possui 23 diretrizes para o aprimoramento da segurança na Amazônia Legal, considerado ponto chave para o narcotráfico no Brasil.

De acordo com o coordenador do III SISAM, delegado Mário Aufiero, a entrega é um marco na segurança da Amazônia e que o ato significa aproximação com o Governo Federal em relação à situação das fronteiras da região amazônica.

Segundo Aufiero, a ação simbolizou união sobre os pontos discutidos nos três dias de Seminário, com mais de 30 horas de palestras, e com 21 palestrantes especializados em segurança pública. O evento é considerado o maior Seminário da região Norte do Brasil.

“A entrega da Carta pelo Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, significar dizer que é pela primeira vez na história brasileira que as diretrizes de Segurança Pública e Fronteira da Amazônia realizada na região por profissionais da área de segurança e quase todas as áreas do conhecimento será levada em consideração pelo Governo Brasileiro”, enfatizou o coordenador do III SISAM.

O secretário de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap), tenente-coronel Marcus Vinícius, afirmou que o ministro Sérgio Moro foi atencioso ao receber a Carta de Manaus e que dará atenção especial ao documento, elaborado e reeditado após os três dias de evento. Conforme o secretário, o ministro foi claro em dizer que dará retorno no próximo encontro com o governador Wilson Lima.

“O governador Wilson Lima destacou ponto focal de desenvolvimento de inteligência no que tange a Segurança Pública na região Norte, ele fez essa fala e pediu para que o ministro olhasse de maneira diferenciada, ele entregou a Carta e disse que nós (Amazonas) temos pensamentos próprios, entendimento próprio para a segurança pública na região amazônica, que passa por toda uma logística, de tráfico internacional nas fronteiras, pediu à ele para ver com carinho esse entendimento que foi gerado durante o SISAM e ele afirmou que dará um feedback no próximo encontro com o governador”, finalizou o secretário da Seap.

A carta

As propostas contidas na III Carta de Manaus, que resultou do debate entre profissionais de segurança pública da região, integrantes do sistema de justiça criminal, acadêmicos, representantes dos mais diversos segmentos sociais e credos teve um único objetivo: sugerir meios para aprimorar a segurança na região de fronteira por se tratar de uma área sensível usada por narcotraficantes.

Para atingir esse bem tão precioso, a III Carta de Manaus estabelece 23 ações estratégicas, dentre elas a criação da Iniciativa Amazônica de Segurança (IAS) – um foro permanente para a discussão e integração de políticas de segurança entre os estados e os países da região; a criação de força-tarefa permanente envolvendo as polícias estaduais, as polícias federais, as forças armadas, as guardas municipais e a defesa civil.

Outras diretrizes também são montar bancos de dados georreferenciados para a região com especial foco em seus recursos naturais e humanos; aprimorar o sistema prisional na região com a organização de unidades em razão da periculosidade de seus internos; implementar programas de prevenção à violência para jovens em situação de risco na região e valorizar o profissional de segurança pública.

