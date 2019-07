‘Plano Dubai’ sobre região Norte divide opiniões no Amazonas

Indústria na Zona Franca de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A repercussão sobre o ‘Plano Dubai, proposto pelo governo federal e divulgado na segunda-feira (10) pelo jornal Folha de São Paulo, com incentivo a produção de fármacos, turismo, pesquisa e mineração na Amazônia, gerou opiniões polarizadas entre economistas e políticos do Amazonas nesta terça-feira (11). O novo projeto, preparado pela Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), propõe diversificar a matriz econômica da região Norte. A preocupação é que o projeto reduza a competitividade e os incentivos da Zona Franca de Manaus (ZFM).



O economista Luís Coelho afirma que os autores do Projeto Dubai não conhecem o sistema econômico do Amazonas. ”Não precisamos de um novo modelo. Já temos vários polos em Manaus, como o polo médico, cultural e o polo da piscicultura., além do próprio polo industrial. Todos esses polos geram recursos e exportação”, afirmou o economista, acrescentando que se o "Dubai" foi implementado, vai proporcionar receita apenas a longo prazo.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) criticou o projeto do Governo Federal que propõe novas matrizes econômicas. “Esse Plano Dubai, sem antes se pensar em infraestrutura para a região amazônica, é mais uma promessa. O Governo Federal diz por um lado que não tem dinheiro para pagar o programa Bolsa Família neste mês e está dizendo que tem um Plano Dubai para fazer investimentos de bilhões de dólares aqui na Amazônia? Eles estão brincando com a gente, vão querer que a gente acredite nessa história? disse Serafim durante discurso.



Para o deputado federal José Ricardo (PT), o projeto mais parece uma ameaça direta à continuidade da Zona Franca e do projeto que desenvolve e sustenta o Estado do Amazonas. Diante do quadro, José Ricardo disse que vai convocar o secretário do Ministério da Economia para prestar esclarecimentos sobre o “Plano Dubai”, em Audiência Pública nas Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia (Cindra) e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.

Além disso, o deputado informou que está encaminhando ofício ao Ministério da Economia, solicitando informações detalhadas sobre o novo projeto.

“É de novo um plano de cima para baixo, sem discussão com a sociedade, sem debate com os estados da Amazônia, que é o caso do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, e Amapá. Não tem um debate aprofundado sobre os impactos de cada segmento”, destacou o parlamentar, citando o exemplo do futuro polo de mineração, em que não se sabe que tipo de exploração se pretende, já que há muito minério em terras indígenas; e do polo da defesa, com relação à proteção das fronteiras.

Novos incentivos são bem vindos

Já o especialista em direito tributário Jonathas Alves afirma que atualmente há a necessidade da implementação de uma nova matriz econômica na região. Para ele, os incentivos ficais não são suficientes para a vinda de novas indústrias ao Amazonas. “O Plano Dubai é inovador e necessário, pois a ideia dele é justamente desenvolver matrizes regionais, como o turismo, mineração e agronegócio. A nossa região é muito dependente do Polo Industrial de Manaus, que é uma matriz que já está se esgotando”, finalizou o especialista.



“Nesse plano do Governo Federal, eles são bem claros que vão envolver todos os estados da Amazônia Ocidental, incluindo o Macapá. Em nenhum momento foi dito que eles querem acabar com a Zona Franca de Manaus.Não somos uma renúncia fiscal. Precisamos alinhar os argumentos para que tenhamos convencimento técnico e mostrar que a Zona Franca é um projeto vitorioso e que necessita de incentivos que geram, não apenas emprego, mas também desenvolvimento”, afirmou Nelson Azevedo, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam).

O senador Omar Aziz (PSD) disse que o projeto apresentado pelo secretário Carlos Costa ao jornal Folha de São Paulo é baseado em pontos já praticados no Amazonas.

" "Embora seja baseado em pontos já praticados no Amazonas, esse projeto nunca vai substituir a Zona Franca de Manaus, justamente por conta da questão ambiental. Novas atividades que possam vir, serão bem vindas para que possam gerar emprego e renda. Mas, quando o secretário fala em fármacos., fala em pesquisas e ai comete um erro grave, pois fala que o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), não vai servir para pesquisas. Quando fala em turismo, sabemos que o Brasil recebe 4 milhões de turistas por ano. Isso não representa 10% do faturamento da ZFM. Quando fala em mineração, mais um desconhecimento. Não podemos pensar em mineração porque a maioria dessas terras que podem ter mineração estão em terras indígenas. Agora querer comparar Dubai com o Brasil é brincadeira. Em 2014 foram investidos em Dubai 2 trilhões de dólares, isso é muito mais do que o PIB brasileiro. O Amazonas não é areia. Que sejam bem vindas outras atividades econômicas, mas que a ZFM seja preservada porque é sustentável e protege as nossas florestas". " Omar Aziz, Senador da Repúbica





