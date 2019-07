Servidores estaduais e municipais ficam fora de reforma da previdência

Manaus - A reforma da Previdência Social está tramitando desde fevereiro na Câmara Federal, e desde então divide as opiniões da população. O relatório da comissão especial que analisa a proposta foi apresentado na última quinta-feira (13).

O relatório que consolida o projeto de reforma da previdência foi lido na última quinta-feira na comissão especial da Câmara Federal. Relator da matéria, o deputado Samuel Moreira (PSDB), retirou do projeto modificações nos institutos de previdência dos estados e municípios.

No texto original da proposta de emenda constitucional, as mudanças que seriam adotadas para os servidores federais também se estendiam a governos estaduais e prefeituras. A ideia do relator é que esses parlamentares votem no projeto separadamente. O assunto tem dividido opiniões de deputados e vereadores.

Na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados comentaram as repercussões da reforma, e na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores estão divididos sobre o tema.

O Amazonprev, responsável pela previdência dos servidores do estado, atende hoje cerca de 33 mil pessoas entre pensionistas e aposentados. As finanças do órgão estão com um déficit de mais de R$ 286 milhões. J á a Manausprev, responsável pela previdência do município, está em ordem.

