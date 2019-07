Deputado Pablo esquece do acesso à informação e do sigilo da fonte

Como bacharel em Direito, o deputado federal Delegado Pablo (PSL) parece ter faltado às aulas de Direito Constitucional. A assessoria do deputado enviou matérias às redações dos jornais dizendo que o parlamentar vai exigir que os jornalistas do The Intercept digam como conseguiram as gravações que envolvem o ministro Sérgio Moro.

— Escuta ilegal é crime e não pode ser considerada liberdade de imprensa –, atacou o parlamentar.

O que diz a Lei

Pablo só se esquece – ou faz que não sabe – de uma coisa.

Art. 5º da Constituição: É assegurado o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Outra face da moeda

Talvez o deputado pudesse dizer o que acha do conteúdo que foi divulgado, em vez de tentar criminalizar o que foi divulgado.

Perdemos Óscar

O Amazonas perdeu ontem um de seus mais importantes artistas.

Morreu o artista plástico e cenógrafo Oscar Ramos, que nasceu no município de Itacoatiara em 1938 e despontou para o reconhecimento nacional com sua obra.

De Manaus a Paris

O artista amazonense participou de eventos como a Bienal Internacional de São Paulo (1969 e 1970) e a mostra “Diversidade na Arte Contemporânea Brasileira”, em Paris (2005). Atuou como curador de diversas exposições regionais e nacionais.

Cinema

Teve uma carreira brilhante também no cinema, atuando como diretor de arte em filmes diversos, entre eles “O Gigante da América” (1978), de Júlio Bressane.

Sonhar não custa nada

Durante a leitura do parecer da Previdência, o deputado federal José Neto (PODE-GO) fez um elogio ao deputado do Amazonas Marcelo Ramos (PL).

— Quero parabenizar Marcelo, futuro governador do Amazonas.

Marcelo ficou vermelho, os olhos brilharam, e ele acabou sorrindo. Afinal, quem sabe?

Camaleão político

Falando em Marcelo Ramos, o jornal El País definiu o parlamentar amazonense como “uma espécie de camaleão político”.

— Presidente da comissão que avalia o projeto de mudança nas aposentadorias critica governo Bolsonaro e diz que a Câmara “carregou nas costas todas as etapas do projeto.

Já foi baladeira

O jornal lembrou que o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado amazonense Marcelo Ramos, de 45 anos, Já esteve em dois partidos que fazem oposição ao governo Jair Bolsonaro (PSL), o PCdoB e o PSB.

Trabalhou no Ministério dos Esportes no governo Lula da Silva, foi vereador, deputado estadual e candidato derrotado à Prefeitura de Manaus e ao Governo do Amazonas.

Marcelo paz e amor

El país disse, ainda, que Ramos foi eleito deputado federal pelo PL, contudo decidiu não transitar nos extremos políticos.

— Ramos afirma querer ser um conciliador, em busca de certo protagonismo nacional –, descreveu o jornal.

O leite é nosso

Com 26 bancos e postos de coleta na capital e interior, o Amazonas é o Estado da Região Norte com o maior Banco de Leite Humano, segundo apontou o relatório da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano (RBLH), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Combate à corrupção

Em parceria com o Ministério da Justiça, o Instituto Integrado de Ensino em Segurança Pública (Iesp) promoverá, no período de 2 a 5 de julho, um curso de capacitação e treinamento para o combate à corrupção e lavagem de dinheiro.

O evento é voltado para profissionais da segurança pública, especialmente policiais civis e servidores lotados na Inteligência dos órgãos do Sistema de Segurança.

Violência estancada

Manaus registrou queda de 7,3% nos números de homicídios nos quatro primeiros meses de 2019, conforme indicadores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De janeiro até abril, a cidade totalizou 243 casos. Só em abril, a redução nos casos de assassinato é a maior em dois anos.

Manaquiri é agro

O município de Manaquiri realiza até o dia 16 a ExpoManaquiri.

O evento foca o agronegócio e se transforma na capital do rodeio no Amazonas durante o mês de junho.

Casa cheia

A expectativa é de que a festa de Manaquiri reúna mais de 30 mil pessoas em cinco dias.

