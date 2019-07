O Estado de pires na mão

Após o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) afirmar que iria cobrar providências acerca da possibilidade de o Estado ficar sem verba para pagar os funcionários públicos, o governo afirmou que tem tomado as medidas possíveis para reduzir o déficit orçamentário e dívidas herdadas da gestão passada.

A nota enviada à imprensa ressalta que o cenário da economia nacional é de lenta recuperação. O fato é que, quando o atual governo assumiu, o déficit orçamentário e dívidas herdadas somavam mais de R$ 3 bilhões e o gasto com pessoal já ultrapassava o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LFR).

El gastador

E por falar em gastança, levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo aponta Eduardo Braga (MDB-AM) como o senador que mais gastou nos cinco primeiros meses do ano com “regalias” oferecidas aos parlamentares: R$ 220 mil.

De novo

Isso não é fato novo. No ano passado, o emedebista também usufruiu bem das benesses do cargo e torrou R$ 342 mil.

Mirem-se no exemplo

A mesma reportagem mostra que políticos como a ex-jogadora de vôlei Leila Barros (PSB-DF) e José Reguffe (Sem partido-DF) não usaram um real sequer da verba disponível.

Já Eduardo Girão (Podemos-CE), Jorge Kajuru (PSB-GO) e Vanderlan Cardoso (PP-GO) utilizaram de R$ 7 mil a R$ 10 mil.

As verbas

As verbas disponíveis são para divulgação das atividades parlamentares, passagens aéreas, hospedagem, alimentação e consultorias.

Eu odeio o Lula

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, se exaltou na última sexta-feira (14) e chamou o ex-presidente Lula de canalha, durante café da manhã do presidente com jornalistas.

Prisão perpétua

Heleno deu murro na mesa e, com voz elevada, sugeriu que Lula cumprisse “prisão perpétua”.

— Um presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade.

“É canalhice”

O militar repudiou a declaração do ex-presidente Lula, que questionou a facada recebida pelo então candidato à Presidência em 2018.

— Isso é uma canalhice típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República, que é uma instituição quase sagrada –, vociferou, furioso, Heleno.

Caetano chora Óscar

O compositor baiano Caetano Veloso fez uma homenagem ao artista amazonense Óscar Ramos, que morreu na última quinta-feira (13).

Caetano era grande amigo de Óscar, a quem conheceu nos anos 1960, no Rio.

— Morreu Óscar Ramos, grande designer, grande amigo e parceiro, coautor (juntamente com Luciano Figueiredo, das capas de “Araçá Azul” e de “Cores e Nomes” e autor de “Uns” – portanto, a quem devemos a marca “Uns” –, escreveu Veloso.

Idosos violentados

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) apontam que, entre janeiro e abril, houve aumento nas denúncias e no registro de violência contra idosos em Manaus.

Ao todo, foram formalizadas 4.681 ocorrências, crescimento de 28% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Vira-casaca

Ex-presidente do PSOL no Amazonas, Pedrinha Lasmar trocou a sigla pelo PDT.

Informações de bastidores dão conta de que ela leva consigo um grupo grande de líderes sindicais e comunitários.

Tamo junto!

Quem esteve em Manacapuru em companhia do governador Wilson Lima (PSC) foi a vice-presidente da Assembleia, Alessandra Campelo (MDB).

Segundo divulgou em suas redes sociais na última sexta (14), La Campelo estava numa agenda referente ao setor primário.

— Muito feliz por ver de perto aqui em Manacapuru o resgate do setor primário, a valorização do homem e da mulher do campo...

Rasgou seda

La Campelo rasgou elogios a Wilson e disse que todos os servidores da Sepror trabalharam pela valorização dos produtores do campo.

— Parabéns, governador Wilson Lima e todos os servidores do Sistema Sepror, que trabalharam pela realização do sonho que era o pagamento da subvenção aos produtores de juta e malva.

Deixa comigo

O senador Plínio Valério (PSDB) se reuniu com o reitor do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) para destinação de emenda para a construção de alojamentos em campus do interior.

— Além disso, também discutimos o desbloqueio de R$27 milhões contingenciados pelo MEC para a instituição.

Todos contra mim

Após ver um de seus projetos de lei ser rejeitado no plenário da Câmara esta semana, o vereador Raulzinho (DEM) saltou nas tamancas.

O projeto em questão visava obrigar a instalação placas de aviso em frente às vagas de estacionamentos reservadas a idosos e deficientes em estabelecimentos comercias de Manaus.

Cuspiu fogo

Extremamente chateado, o parlamentar se perguntava em alta voz:

— Como esses caras recusam um projeto desses? Não quero saber o que o empresário vai pensar, quero saber é de ajudar o povo –, disparou.

Queiroz em cana

O Ministério Público do Rio de Janeiro está com Fabrício Queiroz na alça de mira.

Fontes garantem que os promotores preparam uma operação para prender o ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro e amigo do presidente Jair Bolsonaro.

Amazonas no ranking

O Amazonas aparece no ranking dos estados onde a entrada de turistas estrangeiros cresceu em 2018.

Na Região Norte, Amazonas e Amapá são os destaques na demanda turística internacional.

Anuário do turismo

Os dados fazem parte do Anuário Estatístico do Turismo, divulgado pelo Ministério do Turismo nesta semana, com base em informações da Polícia Federal.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Joana Darc chamuscada no fogo amigo