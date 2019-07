“Meu sonho é dar continuidade ao legado de meu pai, diz Willace Souza

Willace Souza em entrevista ao programa "Agora", da TV EM TEMPO | Foto: Divulgação/TV EM TEMPO

Manaus - Duas semanas após a estreia da série documental Bandidos na TV, baseada na vida do ex-deputado amazonense Wallace Souza e que detalha momentos da vida do parlamentar acusado de comandar um esquema de execução de traficantes para aumentar a audiência do programa Canal Livre, do qual era apresentador, o programa Agora conversou com exclusividade com o filho do ex parlamentar, Willace Souza.



Entrevistado pela apresentadora Márcia Lasmar, Willace falou sobre a decisão de seguir os passos do pai na política, a repercussão da série e reafirmou que acredita na inocência de seu irmão, Raphael Souza, acusado de homicídio qualificado, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo em 2009.

Márcia Lasmar: Como foi gravar a série e qual a repercussão dela na sua vida?

Willace Souza: Não tinha conhecimento de que se tratava de uma produção da Netflix porque eles não podiam dizer onde a série seria veiculada, mas notei que seria uma grande oportunidade de falar para o mundo a nossa verdade, contar o que vivemos e o que temos para nos defender. Tenho o compromisso com meu pai de provar sua inocência.

Márcia Lasmar: Você acha que toda essa repercussão foi positiva?

Willace Souza: Estou satisfeito com o que repercutiu e a forma como repercutiu, até porque a série é imparcial e mostra os dois lados. E mesmo assim as pessoas notaram que a nossa defesa foi mais convincente. No ápice das acusações, com meu pai vivendo todo aquele transtorno, fez com que ele não tivesse como se defender. Agora, dez anos depois, a repercussão foi favorável porque colocamos tudo em pauta, alinhado às nossas verdades.

Márcia Lasmar: Circulou que vocês receberam cerca de R$2 milhões para autorizar a história e conversar com a Netflix. Esse valor está correto?

Willace Souza: Não. O único valor que a família recebeu foi ter nossa dignidade e respeito novamente; podemos andar nas ruas com a cabeça erguida como inocentes que somos. Nenhum valor monetário seria tão valoroso quanto isso, mas não recebemos nada.

Márcia Lasmar: Você tinha 14 anos quando tudo começou. Como foi reviver tudo isso?

Willace Souza: É tocar na ferida, no momento mais intenso da minha vida. Eu era um adolescente. Dá para notar na série que eu chorei bastante porque é algo que me comove muito quando começo. Foi doloroso porque trouxe tudo à tona. Vivi e revivi tudo novamente, fui em locais que ele costumava ir, como a Assembleia Legislativa, onde ele trabalhava. Isso tudo me lembra meu pai.

Márcia Lasmar: A última imagem que temos do seu pai era dolorosa. Como era a sua rotina na época, enquanto um menino de apenas 14 anos, que frequentava o hospital todos os dias, vendo seu pai naquele estado?

Willace Souza: Naquela época, quando ele já estava bem mal, fui para São Paulo quando ligaram avisando que a situação dele já não tinha volta. Fui juntamente aos meus irmãos e minha mãe. A foto divulgada na série, onde ele está na cama do hospital, retratava o real estado dele naquela época. Foi algo que me impactou muito, foi como o encontrei no hospital e percebi que estava no fim da sua vida. Foi doloroso e só tive como dizer que o amava. Depois disso fui descansar no apartamento em que estávamos hospedados ao lado do hospital, e acordei com a ligação de uma prima informando que meu pai havia falecido. Nunca esperamos perder o pai tão cedo. Apesar do estado, a esperança é a última que morre.

Márcia Lasmar: Você acha que a série pode atrapalhar o desenrolar processual do seu irmão, Raphael Souza?

Willace Souza: Tenho absoluta convicção de que ele não tem participação em nada. É um absurdo como a justiça dá veracidade a um depoente que mudou de depoimento mais de três vezes. É algo que se baseia num depoimento sem comprovação, na minha opinião, e que não tem credibilidade para levar alguém a júri popular para, quem sabe, ser condenada.

Márcia Lasmar: Como é a relação entre você e seus tios Fausto e Carlos Souza?

Willace Souza: Com a felicidade de ver a opinião pública nos apoiando, se indignando com a gente, o que é importante para que continuemos buscando justiça, tem nos aproximado ainda mais. Temos conversado mais, nos reunido mais. Essa série trouxe esperança das pessoas conhecerem nossa verdade, saberem o que meu pai tanto defendeu de forma imparcial. Isso nos dá ânimo.

Márcia Lasmar: Você foi candidato a deputado federal no último pleito e obteve 2.700 votos. Você ainda quer entrar na política?

Willace Souza: Tenho uma missão com meu pai e o legado dele. Não descarto a hipótese de seguir na política, porque acredito que lá posso ter voz para continuar falando pelo meu pai e por quem ele ajudava.

Márcia Lasmar: Quais seus os sonhos atualmente?

Willace Souza: Era ver o que estou vendo hoje. Dediquei minha vida a isso até hoje. Meu sonho hoje é dar continuidade ao legado dele, acredito que isso fez bem à sociedade. Contribuir com a sociedade e ajudar as pessoas vale muito, além de fazer valer o nome do meu pai e o meu, a minha integridade e o que posso fazer pelas pessoas.

