Bolsonaro reconhece problemas de articulação política

Brasília - Dois dias depois de realizar mudanças na articulação política do governo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) admitiu que a relação do Executivo com o Legislativo teve problemas, "em parte" e admitiu que os erros se devem à inexperiência na formatação inicial da gestão.



Ele afirmou ainda que, "em grande parte", teve que retornar ao modelo do governo anterior e defendeu o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , cuja pasta perdeu essa atribuição para a Secretaria de Governo (Segov) — que será comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos

“Depois que a gente faz as coisas, a gente plota [compreende] que podia ter feito melhor ou não ter cometido aquele erro. Quando nós montamos aqui, no primeiro momento, [por] inexperiência nossa, houve, tivemos algumas mudanças nas funções de cada um que não deram certo. Então, em grande parte, retornamos ao que era feito em governo anterior”, declarou Bolsonaro, negando que a culpa das dificuldades na articulação tenha sido diretamente de Onyx.

Depois de reconhecer "problemas na articulação política", ele recorreu a uma metáfora esportiva para explicar que errou na escolha do interlocutor e voltou a fazer elogios a Luiz Eduardo Ramos, escolhido para substituir o também general Carlos Alberto dos Santos Cruz na Segov.

“É como eu disse [sobre] o jogador de vôlei e de basquete: o general Ramos, que é meu amigo desde 1973 é uma pessoa que passou pela assessoria parlamentar aqui, ficou dois anos, tem uma vasta experiência em outras áreas, como por exemplo foi adido militar lá em Israel, participou de operações das mais variadas de Garantia da Lei e da Ordem no Rio de Janeiro, e é uma pessoa perfeitamente qualificada a ter o melhor relacionamento com o Parlamento brasileiro” declarou.

