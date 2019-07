Audiência na Aleam defende criação de novas frentes para a BR-319

Audiência pública discute BR 319 | Foto: Evandro Seixas

Manaus - A criação de novas frentes voltadas para a recuperação da BR-319 foi uma das soluções apontadas para o desentrave da BR 319 após audiência pública que discutia os benefícios econômicos da rodovia, promovida pela Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e realizada na manhã desta segunda-feira (24).

A proposta foi do deputado Roberto Cidade (PV), presidente da comissão e também da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319.

Segundo a medida apresentada pelo parlamentar, as frentes seriam constituídas por representantes dos governos federal e estadual para acompanhar as ações voltadas para a recuperação da BR-319, como o licenciamento ambiental, a pavimentação asfáltica e a pavimentação dos ramais que interligam a rodovia aos municípios e comunidades.

Fórum permanente

De acordo com o presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319 , André Marsílio, foi criado um fórum permanente de discussão junto com o Ministério Público Federal para apresentar à sociedade as justificativas e o andamento dos processos de reabertura da rodovia, por parte dos órgãos públicos.

Durante a Audiência, ele lembrou do questionamento feito ao ministro de Infraestrutura sobre o problema do trecho que vai do Careiro-Castanho até o Igapó-açu que já foi licenciado e poderia estar sendo asfaltado desde o governo anterior, mas ainda não foi.

Estudo interminável

“Em 2007 existiu um acordo entre o Ibama e o DNIT, em que foi solicitado um estudo de impacto ambiental para que houvesse a reconstrução da rodovia. Em 2010 o DNIT apresentou esse estudo que não foi aceito pelo Ibama. Já estamos em 2019 e até agora não foi apresentado um novo estudo”, disse.

Ele destacou que parte dos entraves que permeiam a rodovia até hoje são causados por falta de vontade política. Além disso, ele observou que por conta da renovação na composição da nova legislatura, muitos parlamentares não têm conhecimento da complexidade que envolve a rodovia.

“É preciso conhecer a história da BR-319 para conhecer o presente. A irresponsabilidade no passado gerou as consequências que vemos hoje. Temos um trecho com licença ambiental que até agora não foi asfaltado por falta de vontade política. Esse é o pior trecho da rodovia em relação a sua trafegabilidade. As audiências públicas são um instrumento de reflexão e sensibilização das autoridades em relação ao assunto”, afirmou.

Projeto do governo do Amazonas



Segundo o assessor de planejamento da Seinfra, Manoel Paiva, atualmente o Governo do Estado tem um projeto de conclusão da rodovia que deverá ser apresentado ao Ministério do Desenvolvimento Regional para que a estrada seja incluída no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Ele frisou também que o governo estadual tem dado prioridade ao setor rodoviário.

“O setor rodoviário tem sido tratado como prioridade do governo por meio de medidas como a recuperação e duplicação da AM-070, e a recuperação da AM-010. A BR-319 é o principal vetor de escoamento do estado. Temos que investir nas rodovias e estradas vicinais que alimentam a BR ao longo de 13 municípios para darmos uma alternativa econômica para o interior do estado. O setor rodoviário tem que ser mais um modal de apoio ao setor hidroviário e aéreo, para que possamos atender as pessoas que moram e produzem no interior”, disse.

Participantes

A audiência teve a participação dos deputados Fausto Jr. (PV) e Carlos Bessa (PV), Augusto Ferraz (DEM), Adjuto Afonso (PDT), Wilker Barreto (PHS) e João Luiz (PRB), além de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes(DNIT), Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEPLANCTI), Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM) e empresários do setor de transporte.

