David Almeida lidera com 17,2% nova pesquisa para prefeito de Manaus

Manaus - O presidente do diretório estadual do partido Avante, no Amazonas, o ex-deputado David Almeida, segue líder nas pesquisas de intenção de voto da eleição de 2020 para prefeito de Manaus.



Novo cenário com Eduardo Braga

Senador Eduardo Braga aparece em segundo na nova pesquisa | Foto: Divulgação

Em novo cenário em que o instituto iMarketing incluiu pela primeira vez o senador Eduardo Braga (MDB), David se mantém na frente, agora com 17,2% na pesquisa estimulada e um dos menores indicadores de rejeição (2,9%), entre os 12 nomes sugeridos pelo estudo, realizado entre os dias 19 a 24 de junho, com 1 mil eleitores, nas seis zonas de Manaus.

No primeiro de três cenários de segundo turno construídos pelo instituto iMarketing, David Almeida vence a disputa com Braga, com uma diferença de mais de 10 pontos percentuais.

Enquanto o senador teria 36,9%, o ex-deputado aparece com 47,1% nesse confronto. No segundo cenário, com 39,5%, Braga perde para o deputado federal José Ricardo, do PT, que teria 43,4% no segundo turno.

No terceiro cenário, Braga, com 35,8%, também perde para o vice-prefeito Marcos Rotta (sem partido), que teria 43,2%.

No gráfico de primeiro turno da pesquisa espontânea, David aparece com 4,5% das intenções de voto. Na estimulada de 1ª opção de voto, ele tem 17,2%. No levantamento de 2ª opção de voto, David teve 11,9%.

Com 2,9% de rejeição, a iMarketing aponta um potencial de votos de 29,1%. Já Eduardo Braga é apontado na espontânea por 2,7% das intenções de voto, 15,6% na estimulada de 1ª opção e 9,1% na estimulada de 2ª opção de votos, que dão a ele 24,7% de potencial de votos. No entanto, ele aparece com 31,9% rejeição, a maior entre os postulantes.

José Ricardo

O deputado federal do PT José Ricardo que caiu uma posição na pesquisa com a inclusão de Eduardo Braga na lista de pré-candidatos.

Agora em terceiro lugar, o petista ele aparece com 2,5% das intenções de voto na pesquisa espontânea, 12,6% na estimulada de 1ª opção de voto e 8,3% na estimulada de 2ª opção, o que lhe rendeu 20,9% de potencial de votos. No indicador de rejeição, o José Ricardo aparece com 4,6%.

Marcos Rotta

Em quarto lugar nesta pesquisa, o vice-prefeito Marcos Rotta, aparece empatado com José Ricardo na espontânea com 2,5%, na estimulada de 1ª opção de voto ele registrou 11,8%, e na de segunda opção 11%. Rotta aparece na frente do parlamentar petista no indicador de potencial de voto, com 22,8%, mas, tem um volume de rejeição de votos maior, com 5,1%.

Alfredo Nascimento

Sem nomes como a ex-deputada federal Conceição Sampaio (PSDB), o deputado federal Alberto Neto e o deputado estadual Serafim Corrêa, usados na pesquisa anterior da iMarketing, o ex-deputado federal Alfredo Nascimento aparece nesse novo estudo em quinto lugar, com 1,3% na espontânea, 6,1% na estimulada e 20,1% de rejeição, a segunda maior do cenário. Ele é seguido do secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, com 1,2% na espontânea, 5,5% na pesquisa estimulada e 1,1% de rejeição.

Outros nomes

A lista da pesquisa estimulada segue com o vereador Marcelo Serafim (PSB), com 2,5%, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Felipe Souza (), empatado com o vereador Chico Preto (PMN), com 2,1%, o deputado estadual Wilker Barreto (), com 1,6%, o estudante Yann Evanovick (PCdoB), com 1,3% e o empresário Romero Reis (PSL), com 0,4%.

Anteriores

Desde novembro de 2018, essa foi a 11ª pesquisa em que David Almeida aparece como líder das pesquisas realizadas por diversos institutos. No levantamento anterior, também realizado pela iMarketing, quando 2 mil eleitores foram entrevistados em Manaus, de 7 a 11 de junho, David liderou a pesquisa.

