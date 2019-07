Reunião entre Bolsonaro e presidente francês é cancelada

Japão - Após ameaças do presidente francês, de não assinar acordos comerciais com o Brasil, caso o país deixe o Acordo de Paris, o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron, que aconteceria nesta sexta-feira (28), em Osaka, foi cancelado.

Nesta quinta-feira o presidente francês, afirmou que caso o Bolsonaro mantenha a decisão de deixar o acordo climático de Paris, as negociações entre a União Europeia e Mercosul estarão ameaçadas.

A assessoria do presidente Bolsonaro informou que a reunião entre os dois líderes aconteceria às 14h25 (horário de Osaka) desta sexta, durante o G20, foi desmarcada sem dar detalhes sobre o cancelamento.

A primeira ministra da Alemanha, Angela Meerkel também fez duras críticas ao governo brasileiro, em relação as políticas envolvendo o meio ambiente. Merkel chegou a declarar preocupação com a preservação da Amazônia e disse que teria uma conversa muito franca com o presidente do Brasil.

Jair Bolsonaro reagiu às críticas da chanceler alemã afirmando que não aceitará as advertências de outros países. "Eles [alemães] têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram aqui para serem advertidos por outros países. Não, a situação aqui é de respeito para com o Brasil”, disse o presidente em entrevista a jornalistas brasileiros assim que desembarcou no Japão.

Além da reunião com Macron, que foi cancelada, Bolsonaro terá outros seis encontros bilaterais com o presidente americano, Donald Trump, o presidente chinês Xi Jinping, Shinzo Abe líder do Japão, e os presidentes Lee Hsien-Loong de Cingapura, Narendra Modi da Indía, e Mohammed bin Salman da Arábia Saudita

