Senador Omar Aziz solidariza-se com general Heleno diante de ataques

De acordo com o senador amazonense, a CAE tem por finalidade incentivar a economia brasileira | Foto: Divulgação

Brasília - Em discurso na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual é presidente, o senador Omar Aziz, na manhã desta terça-feira (2), defendeu firmemente que a Comissão tenha uma pauta própria e independente do Governo Federal.



De acordo com o senador amazonense, a CAE tem por finalidade incentivar a economia brasileira e não pode ter o seu trabalho comprometido por uma crise que não é gerada pelo Senado. “Se há uma crise, a crise não está na manifestação pró ou contra Governo. Não está no Senado, não está no Congresso. A crise está em outro lugar que não é aqui”, destacou o senador, em tom crítico às sucessivas crises criadas pelo Governo.

Na oportunidade, o senador amazonense criticou inclusive a postura passiva do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, diante dos recentes ataques recebidos.

“Se eu fosse o general Heleno, pela história que ele tem, não me permitiria ser atacado da forma como ele foi atacado . Porque eu conheço o general Heleno e estou o desconhecendo, pelo que conheci. Comandante das nossas Forças Armadas no Haiti, Comandante Militar da Amazônia, e sendo chamado a atenção por um trabalho que poucos sabem fazer, como ele está fazendo”, destacou o senador amazonense.

Por fim, se solidarizou com o general: “como senador do Estado do Amazonas quero me solidarizar com o general Heleno. Grande brasileiro, por quem tenho maior respeito.”, finalizou o senador.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais:

Carlos Bolsonaro ataca general Heleno e abre nova crise com militares

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Preso homem que aliciou estudante próximo à escola em Manaus