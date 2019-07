Wilson Lima reúne indústria para discutir desenvolvimento no AM

Governador Wilson Lima quer ter encontros bimestrais com setores produtivos para discutir desenvolvimento do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima recebeu nesta sexta-feira (02), representantes dos setores industrial e comercial do Amazonas para apresentar o trabalho que o Governo está fazendo em defesa da Zona Franca de Manaus e para criação e desenvolvimento de novas matrizes econômicas.



Na ocasião, o governador falou sobre a reforma administrativa estadual e definiu uma agenda de encontros bimestrais com representantes do setor produtivo.

Durante a reunião, Wilson Lima destacou que o Amazonas vem construindo um plano de desenvolvimento econômico e social que prioriza alternativas econômicas, mas que não abre mão, em hipótese alguma, da manutenção da Zona Franca de Manaus, modelo que o Governo do Estado tem defendido para que seu diferencial competitivo seja mantido.

“Nós entendemos que é preciso estar vigilante agora, mas também pensar no futuro. Esse momento é decisivo para o futuro do Amazonas e o que nós estamos construindo é um plano a longo prazo, para que nossa matriz econômica se diversifique e nós possamos manter a competitividade da nossa indústria, do nosso comércio, ao mesmo tempo que desenvolvemos o estado”, disse Wilson Lima.

CIEAM

Para o presidente do Cieam, a reunião foi importante para estreitar o diálogo para construção de um plano de desenvolvimento do Amazonas. “Nós precisamos aumentar a interação entre o gestor público e a sociedade organizada em prol daquilo que é maior para o estado do Amazonas. E o governador deu um grande passo, promoveu esse primeiro encontro, estabeleceu uma agenda bimestral de diálogo, de discussão e acompanhamento e agora nos cabe retribuir, trabalhar, acompanhar e ajudar a elaborar um plano para um estado melhor”, ressaltou Wilson Périco.

FIEAM

O vice-presidente da Fieam, em nome dos empresários e representantes do comércio que participaram da reunião, agradeceu a iniciativa do governador Wilson Lima de estabelecer o diálogo entre os setores e unir forças na elaboração do plano. “Que não seja só para este Governo, mas que continue como um plano de Estado. Então, temos que trabalhar juntos para solidificar isso”, declarou Nelson Azevedo.

Participantes da reunião

Participaram da reunião o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo; o presidente do Centro das Indústrias do Amazonas (Cieam), Wilson Périco; o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Raul Carlos Araújo; o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), Antônio Azevedo; e o presidente da Fecomércio, Aderson Frota, entre outros representantes dos setores produtivo e comercial.