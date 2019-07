Bolsonaro posa de 'astronauta' e comemora independência dos EUA

Divulgação

Em gesto incomum, o presidente Jair Bolsonaro decidiu ir pessoalmente às comemorações dos 243 anos de independência dos Estados Unidos , na embaixada americana em Brasília. No Brasil, a celebração do 4 de julho foi antecipada em um dia.



Alinhado ao líder americano Donald Trump, Bolsonaro participou de um coquetel e até posou como "astronauta" ao lado do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Neste momento, os Estados Unidos estão sem um embaixador no Brasil.

Desde que tomou posse, Bolsonaro se encontrou pessoalmente com Trump duas vezes. A primeira foi em março durante visita do brasileiro à Casa Branca, em Washington. Na semana passada, durante encontro dos países do G-20 no Japão, os dois presidentes se reuniram novamente . A ida à embaixada foi vista como um reforço à proximação entre os governos.

Nas duas ocasiões, Bolsonaro e Trump trocaram afagos em público. O presidente brasileiro prega a aproximação com os Estados Unidos desde a campanha.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Militar preso na Espanha fazia parte da comitiva de Bolsonaro