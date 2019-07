Damares faz festa julina com servidores e aparece dançando forró

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos organizou uma festa julina na sexta-feira, (5) em Brasília, com os servidores do Ministério. O "Arraiá da Damarinha", como a parlamentar nomeou a festa, teve forró, comidas típicas e até véu de noiva.

No Instagram, Damares publicou vídeos, fotos e fez live para mostrar aos seguidores como estava o evento. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama não estavam presentes, mas Michelle aproveitou as postagens para comentar "que delícia" no vídeo em que a ministra aparece dançando forró. Damares lamentou a ausência dos dois. "Minha linda primeira Dama, faltou a Sra. e nosso Presidente", escreveu em resposta.

A cantora sergipana Antônia Amorosa também esteve na festa e comandou a música do evento. Em outro post nas redes sociais, Damares diz que a artista levou um véu de noiva para que a ministra fosse caracterizada para o "Arraiá da Damarinha".

