David Almeida é entrevistado na WEBTV EM TEMPO no 'Conversa Franca'

David Almeida foi entrevistado na WEBTV EM TEMPO pela jornalista Tatiana Sobreiro | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Um dos principais nomes na lista de pré-candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2020, David Almeida (Avante) defendeu, nesta segunda-feira (8), que o pleito marcado para outubro do ano que vem tenha o maior número de candidatos possível. Isso diversificaria as opções do eleitor, de acordo com o ex deputado estadual. A declaração foi feita durante o programa “Conversa Franca”, do Grupo Em Tempo, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira.

Até o momento, a lista de prováveis postulantes possui 20 nomes, entre eles o do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Josué Neto (PSD), do vereador Chico Preto (PMN) e do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, que está sem partido.

“É preciso que tenhamos o maior número de candidatos para que a população tenha mais opções de escolha. Aquele que tenha o que mostrar, que traga soluções, que se apresente como candidato”, disse.

Eleito deputado estadual três vezes, o ex-presidente da Aleam lembrou dos cinco meses em que esteve à frente do Governo do Estado de forma interina | Foto: Leonardo Mota

Feitos do governo interino em 2017

Eleito deputado estadual três vezes, o ex-presidente da Aleam lembrou dos cinco meses em que esteve à frente do Governo do Estado de forma interina, em 2017, após a cassação do então governador José Melo. Durante esse período, ele destacou ações como a promoção de policiais militares, o pagamento do abono salarial de professores e a diminuição de filas para consultas, exames e cirurgias em hospitais, além do asfaltamento e duplicação da estrada Manaus -Manacapuru.



O ex parlamentar destacou, ainda, a importância do conhecimento sobre receita e despesas do estado para uma boa gestão. “O grande problema não é a receita, e sim a despesa. É você conter despesas e dar prioridade para a receita que se tem. Quando não se tem controle de gastos, não adianta arrecadar porque os gastos sempre serão maiores que a sua receita”, explicou.

Avaliação precoce não é com ele

Candidato ao governo do Amazonas em 2018, David Almeida afirmou que ainda é cedo para avaliar o andamento da gestão de Wilson Lima (PSC), estreante na política. “É algo muito novo, ainda é cedo para avaliar. Até que ele conheça de fato o governo, levará pelo menos um ano. Não é fácil ter resultados tão rápido. Espero que ele comece a acertar, a população precisa de atitudes”, disse.

Um dos principais nomes na lista de pré-candidatos à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), David Almeida foi o primeiro entrevistado da WEBTV, do EM TEMPO, | Foto: Leonardo Mota

"População e a ojeriza das siglas"

Presidente estadual do Avante, ele explicou a ojeriza e o desgaste da classe política fez com que muitas siglas retirassem a palavra “partido” de suas composições e, com isso, se reestruturassem para as próximas eleições. A par dos principais problemas da capital, ele apontou que o próximo gestor vai enfrentar quatro desafios ao assumir a cadeira do Executivo Municipal: mobilidade urbana, transporte coletivo, habitação e desemprego.



“Conheço todo o estado devido à minha atuação enquanto parlamentar e governador interino, então tenho um raio x do que se deveria fazer, mas estou estudando a prefeitura caso seja candidato, para apresentar soluções aos problemas. Temos desafios na mobilidade urbana, transporte coletivo, habitação e desemprego e acredito que eles devam ser o foco do próximo gestor”, avaliou.

Assista ao vídeo:

:





Leia mais:

Avante, aqui vou eu! David Almeida se despede do PSB

David Almeida lidera corrida à Prefeitura

Marcelo Ramos e Alberto Neto votam a favor da Reforma da Previdência