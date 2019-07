Senador Omar Aziz defende construções em beiras de rios

O senador falou sobre durante pronunciamento no Senado | Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Brasília - Na noite desta quarta-feira (10), em sessão do Senado Federal, o senador Omar Aziz defendeu um destaque feito pelo senador Eduardo Braga ao PLC 26/2019. No projeto, se proibia qualquer tipo de construção em uma faixa de até 15 metros nas beiras de rodovias, ferrovias e rios em todo o território nacional. Com o destaque, as construções nas beiras de rios tornam-se permitidas.

Durante a sessão, o senador amazonense destacou que na região amazônica todas as cidades são construídas nas beiras de rios ou igarapés e que essa proibição não considerou essa realidade.

“Você tem um igarapé, você tem um rio, que a população vive daquele rio e ela não pode morar perto do rio? Não tem o direito de construir? Só pode construir a 500 metros ou 1km? São coisas que foram colocadas sem conhecimento da prática.”, finalizou o senador.

*Com informações da assessoria.

