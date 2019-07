Governador do AM discute desenvolvimento com ministro alemão

Wilson Lima tem encontro com ministro alemão em Brasília | Foto: Divulgação

Manaus - O desenvolvimento sustentável da Amazônia foi tema do encontro entre o governador do Amazonas e o ministro de cooperação econômica da Alemanha, Gerd Muller nesta terça-feira (10), em Brasília. O encontro também contou com a presença do ministro do meio ambiente do Brasil, Ricardo Salles.



De acordo com a assessoria, O ministro virá ao Amazonas, nesta quarta-feira (11/07), para visitar um dos projetos financiados pelo Fundo Amazônia, cuja execução conta com apoio do governo alemão.

Fundo Amazônia

Durante a reunião, o governador destacou a importância do Fundo Amazônia para o desenvolvimento sustentável, sobretudo no Amazonas, que mantém, em seu território, cerca de 97% da floresta amazônica preservada.



Wilson Lima também ressaltou que há no estado bons exemplos de cooperação que têm contribuído para o desenvolvimento econômico e social e que esses investimentos devem ser mantidos.

“O ministro (Gerd Muller) está indo ao Amazonas juntamente com o embaixador da Alemanha. Essa visita é importante para nós para que possam ver de perto o resultado dos investimentos que fazem no estado através das doações para o Fundo Amazônia”, ressaltou Wilson Lima.

O ministro e o embaixador irão visitar, acompanhados do secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a comunidade Tumbira, que fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, que abriga 19 comunidades, no município de Iranduba. Na Tumbira, os projetos financiados pelo governo alemão são nas áreas de geração de renda, empoderamento comunitário e gestão territorial.

“Na reserva de desenvolvimento sustentável no Rio Negro também temos comunidades que desenvolvem atividades sustentáveis como o manejo florestal, a questão da pesca, o artesanato, turismo de base, numa parceria que envolve Governo do Estado e também a Fundação Amazonas Sustentável. E é um exemplo muito claro e muito significativo de como é possível você preservar os recursos naturais e desenvolver econômica e socialmente”, frisou o governador.

Protagonismo do Amazonas

Para o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a visita do ministro alemão ao Amazonas reforça o protagonismo do estado na agenda de conservação ambiental. "O governo alemão é parceiro do estado do Amazonas em diversas ações de conservação e combate ao desmatamento, e temos mantido bons resultados que fortalecem essa cooperação. As unidades de conservação estaduais, por exemplo, representam menos de 1% do desmatamento em todo o estado. Nosso foco nesta gestão, por determinação do governador Wilson Lima, é garantir não apenas a floresta em pé, mas também bons resultados em desenvolvimento socioeconômico para as populações no interior", destacou.

Desafios do Amazonas e desenvolvimento sustentável

Wlson Lima pontuou os desafios enfrentados para a promoção do desenvolvimento sustentável e espera que o diálogo seja mantido, envolvendo o Governo Federal e os representantes dos governos da Amazônia. Desde a segunda-feira (09/07), o governador tem mantido agenda de encontros para tratar do tema, uma delas contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, durante reunião no Ministério do Meio Ambiente para discussão do processo de licenciamento ambiental das obras da BR-319.

“Um dos grandes problemas que eu tenho, por exemplo, no Amazonas é a questão da regularização fundiária. Para que eu possa caminhar nesse sentido, eu preciso de um georreferenciamento, eu preciso preparar o Zoneamento Econômico-Ecológico para identificar as potencialidades de cada região, eu preciso avançar no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Sem isso, por exemplo, o pequeno produtor não consegue viabilizar sua atividade econômica. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando: que o Fundo Amazônia tenha essas destinações, que viabilizem a vida de quem está morando na Amazônia e está disposto a proteger”, ressaltou Wilson Lima.

Redução do desmatamento

Durante a reunião com o ministro e governadores, além do Fundo Amazônia, foram discutidas estratégias de redução do desmatamento atreladas a ações que promovam o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, desafios dos licenciamentos ambientais, fiscalização ambiental, unidades de conservação e problemas urbanos como gestão do lixo e qualidade do ar.

