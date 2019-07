Moro está criando um clima de ameaça à imprensa, diz Glenn Greenwald

Jornalista Glenn Greenwald | Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Brasília - A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ do Senado Federal, em Brasília, ouviu, nessa quinta-feira (11), o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que vem publicando conversas entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato.

Ele disse que continuará a publicar reportagens sobre as conversas. Confira o vídeo sobre as declarações de Glenn:

* Com informações da Agência Senado

