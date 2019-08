Membros do MBL organizam manifesto em prol das obras na BR-319

O líder do movimento ressaltou ainda que durante o percurso cerca de 20 integrantes do movimento vão colher as assinaturas e conversar com moradores das comunidades | Foto: Divulgação

Os integrantes do Movimento Brasil Livre do Amazonas (MBL) vão caminhar a pé por toda extensão da BR-319, para colher assinaturas de apoiadores de um manifesto em prol da revitalização da rodovia. Os manifestantes vão partir do município de Humaitá (distante 697 quilômetros de Manaus) em direção à capital do Amazonas e o trajeto vai iniciar no dia 10 de agosto, com previsão de encerramento no dia 25 do mesmo mês.



A informação foi confirmada pelo líder estadual do MBL, Jhony de Souza. Ele disse ao Portal Em Tempo que o evento de encerramento do manifesto vai contar com a presença do ministro de infraestrutura Tarcísio de Freitas, com o deputado federal Kim Kataguiri (DEM) e com outros parlamentares que apoiam a causa e ao movimento. O líder do movimento ressaltou ainda que durante o percurso cerca de 20 integrantes do movimento vão colher as assinaturas e conversar com moradores das comunidades.

Marcelo Cavalcante, que é coordenador do movimento em Humaitá, esteve com o ministro de infraestrutura Tarcísio de Freitas | Foto: Arquivo Pessoal

“A ideia seria levar esse documento, com as assinaturas, ao governador Wilson Lima (PSC) na Casa Civil, mas a gente acredita as pessoas podem considerar isso como palanque político, preferimos fazer um evento de encerramento na Ponta Negra, mas ainda estamos dialogando para definir”, frisou Jhony acrescentando que Marcelo Cavalcante, que é coordenador do movimento em Humaitá, esteve com o ministro de infraestrutura. Nesse encontro, Tarcísio firmou o compromisso de estar presente no encerramento do manifesto e fará anúncios positivos em relação às obras da rodovia.



Bolsonaro em Manaus

No dia 25 deste mês, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) vai reunir com o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (CAS). Nesse encontro o presidente deve se pronunciar sobre a BR-319. A informação foi confirmada pela assessoria do porta-voz da Presidência da República e pelo próprio superintendente da Suframa, Alfredo Menezes.

