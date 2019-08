Carlos acusa Instagram de manipulação após fim da contagem de curtidas

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) usou uma de suas redes sociais para reclamar de uma mudança realizada pelo Instagram. Nesta quarta-feira, (17), pelo Twitter, ele criticou a decisão do Instagram em retirar o número de curtidas para os usuários nas fotos de outras pessoas.

“Confere que o Instagram não mostra mais o número de curtidas numa postagem? Empresa privada, ok. Se isso for real saiba que o intuito é barrar o crescimento dos que pensam de forma independente, ou seja, aqueles que estão rompendo o sistema. Quem raciocina sabe o que isso significa”, escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro.

“As justificativas usadas para não mostrar as curtidas no Instagram como combate ao bullying e suas derivações são apenas a certeza de que seguem a cartilha ideológica ‘progressista’. Querem limitar o interesse da informação e criar manipulados como em todos os campos já sabidos”, completou o vereador.

O Instagram, em comunicado oficial, afirmou que a decisão de ocultar o número de curtidas é uma forma de incentivar pessoas a não competirem, mas a focarem em contar histórias na plataforma.

