'Pretendo beneficiar um filho meu, sim', diz Bolsonaro sobre Eduardo

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho do meio, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. "Pretendo encaminhá-lo, sim", comentou, durante a transmissão ao vivo feita pelo Facebook.

O presidente elogiou ainda o artigo que o deputado Marco Feliciano (Pode-SP), um dos vice-líderes do governo no Congresso, escreveu hoje na Folha de S.Paulo. Para Bolsonaro, o texto prova que não há "nepotismo" na intenção dele "Não é nepotismo. Se fosse, acha que eu cometeria um crime?", disse.

Sobre as acusações de oposicionistas e até de apoiadores de favorecimento, Bolsonaro completou: "Pretendo beneficiar filho meu, sim. Se eu puder dar um filé mignon pro meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com o filé mignon essa história ai. É nos aprofundarmos o relacionamento com a maior potência do mundo."

O presidente também afirmou que haveriam questões que não vão de encontro ao interesse de sua base de apoiadores. "Quem disse que não vai mais votar em mim, paciência".

Bolsonaro ponderou, no entanto, que esta provável indicação depende de Eduardo. "Minha intenção é indicá-lo. A não ser que ele não queira, a não ser que não seja aprovado lá na Comissão, no Senado", afirmou.

Aeroporto na Bahia

Na transmissão ao vivo pelo Facebook, o presidente rebateu ainda críticas do governador da Bahia, Rui Costa (PT), referentes à construção do Aeroporto de Vitória da Conquista. O governo estadual lançou ontem um vídeo em que reivindica a autoria do aeroporto.

"O dinheiro é do povo. Não é meu nem do governador Rui Costa", disse o presidente. "Parte do recurso é federal, parte do recurso é estadual."

Bolsonaro afirmou também que deve participar da inauguração do aeroporto, chamada por ele e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, de "a maior obra de aviação regional". Segundo o presidente, o governador está convidado a ir.

O presidente disse ainda que vai entregar outras obras como a BR-135, a BR-030 e a BR-101. Ainda segundo o ministro da Infraestrutura, a reforma no aeroporto de Salvador deverá ser concluída até o fim do ano.

Ele também afirmou que não irá iniciar novas obras de infraestrutura e que o foco do governo é conseguir terminar as que foram iniciadas. "Nós não queremos iniciar nada (nenhuma nova obra). Vamos evitar iniciar novas obras para evitar o desperdício que temos aqui no Brasil."

