Deputado quer levar tratamento de água a municípios do AM

Manaus - Dados do Ministério da Saúde de 2018 apontam que doenças provenientes da ausência de saneamento e falta de tratamento da água representam 11% das mortes no município de Iranduba, distante 40 quilômetros de Manaus.



A mortalidade infantil por diarreia é de 11,53 óbitos por mil nascidos vivos, enquanto a internação por diarreia é de 2,5 internações por mil habitantes. Estes números colocam a cidade de Iranduba, no 15° lugar entre os 62 municípios do Amazonas no que diz respeito à mortalidade infantil por diarreia.

O Instituto Rio Negro, organização não governamental que realiza ações em prol da Amazônia, convidou o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), para conhecer o projeto na comunidade de Serra Baixa, no município de Iranduba. O programa, que tem beneficiado 800 pessoas, em relação a qualidade da água consumida, pode também ajudar a outros municípios do Amazonas.

Tecnologia alternativa

A água filtrada vem de uma tecnologia alternativa, que não requer energia elétrica para o funcionamento. A iniciativa tem como objetivo solucionar a escassez de água potável à população da região por meio do ‘Projeto Viver’.

O parlamentar estadual explicou que os resultados da ação serão apresentados a empresas privadas e prefeituras, no sentido de alinhar parcerias e levar a mesma tecnologia, aos demais municípios do Amazonas.

" “A partir de agora certamente começa um novo tempo para todas as comunidades do Estado. O teste que realizamos comprovou a qualidade e a procedência dessa água. Nos próximos dias, vamos procurar empresas e prefeituras para que, em breve, mais filtros sejam instalados, garantindo uma água de qualidade e, acima de tudo, a vida saudável a toda população”. " Álvaro Campelo, Deputado Estadual

Mais economia e mais saúde



Para Álvaro Campelo, o ‘Projeto Viver, além de proporcionar mais qualidade de vida à população, também gera economia aos municípios na área da saúde.



“A cada R$ 1,00 que se investe em prevenção, seja em saneamento, oferecendo água com qualidade, se economiza R$ 4 na área de saúde. Ao invés de as pessoas estarem doentes em hospitais, estaremos evitando assim, que elas na verdade, fiquem doentes", disse Campelo.

